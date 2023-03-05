Tuzla'da orta hasarlı binalar tahliye edilerek, yıkım süreci başladı

Tuzla Belediyesi, 1999 depreminden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teknik ekipleri tarafından orta hasarlı olduğu tespit edilen 37 binanın boşaltılması için şubat ayında göndermiş olduğu tebligat ile yıkım sürecini başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Defalarca kendilerine bu binaların boşaltılması gerektiğini belirttik. Kendilerinin canına bir zarar gelmemesi için yıkmak zorunda olduğumuzu defalarca söyledik” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketinin ardından gözler İstanbul’daki riskli yapılara çevrildi. İstanbul Tuzla’da belediye, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminin ardından orta hasarlı olduğu tespit edilen binaların boşaltılması için tebligatlar göndermeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 binaya tebligat gönderilerek boşaltılması istendi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Kimseye ölme veya enkazın altında kalma özgürlüğü veremeyiz” dedi.

“Bu binaların yenilenmesi gerektiğini vatandaşlarımıza bildirdik”

Başkan Yazıcı, ”2022 yılı itibarıyla 1999 Gölcük depremi sonrasında orta hasarlı bina sayısı İstanbul’da bin 600’dü, Tuzla’da ise 67’diydi. Bu binalardan 30 tanesi dönüşüme girdi, 37 tane kalmıştı. Bunların da 10 tanesi güçlendirme çalışması yaptı. 2023 yılı itibarıyla geriye kalan 27 binayı Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında tekrar gündeme getirdik. Geçen yıl yapmış olduğumuz onlarca toplantı sonrasında artık bu binaların yenilenmesi gerektiği, bunun bakanlık, valilik ve bizim çalışmalarımızla İstanbul’daki bütün bu binaların yenilenmesi gerektiğini vatandaşımıza bildirdik. Bu yenilemenin mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Tuzla, İstanbul’da Bakırköy ile beraber deprem fay hattına en yakın iki ilçe. Bu iki ilçeden birisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile 2013 yılında yapmış olduğumuz deprem risk haritasında Tuzla, fay hattına en yakın iki ilçeden biri olarak 7 büyüklüğündeki bir depremin 9 yıkım gücünde olacağından bahsediliyor. Böylesine bilimsel bir veri karşısında daha fazla duramazdık. Vatandaşımıza ‘bunları mutlaka dönüştürmemiz lazım, mutlaka yenilememiz lazım, mutlaka burayı tahliye etmeniz lazım’ dedik” dedi.

“Boşaltılan her binanın yenilenmesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz”

Başkan Yazıcı, ”Onlarca toplantı sonrasında vatandaşımıza bunları ilettikten sonra bakanlığın kira desteği, valiliğin kira desteği, bizim kira desteğimiz, olursa yeni dönüşüm projelerinde daire verilmesi ya da bu binalarda yapılacak dönüşüm projelerine tüm teknik alt yapı dahil olmak üzere projelendirmede her türlü destek vereceğimizi belirttik. Depremden sonra artık kanuni zorunluluk gereği İstanbul’un tamamında olduğu gibi Tuzla’da da vatandaşlarımızın bu binaları tahliye etmesi gerekiyor. Muhtemel bir depremde ilk yıkılacak binalar olması nedeniyle vatandaşımızın canı bizim için kıymetli. Bir deprem olduktan sonra, bina yıkıldıktan sonra kişilerin kendi kararları değil, toplumsal bir çöküntüye neden oluyor. Toplumsal bir zarara neden oluyor. Biz vatandaşımıza kıymet veriyoruz. Onlara bir şey söyledik; ‘Ölme özgürlüğünüz yok’ dedik. Bu binaları boşaltacağız, bu binaları boşaltmak için tebligatlarımızı yaptık. Büyük bir çoğunluk boşalttılar. Gerekli destekleri de kendilerine verdik. Boşaltılan her binanın yenilenmesi konusunda elimizde geleni yapıyoruz. Mağdur etmeyeceğiz” dedi.

“Kimseye ölme veya enkazın altında kalma özgürlüğü veremeyiz”

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, ”Boşaltılan binaların hemen yıkımlarını yapacağız. Çünkü binaların bir deprem karşısında mahallede de bir sorun olabilir. Binalar boşaltıldığı anda yıkılacaklar. Daha güvenli bir bina yapılıncaya kadar süreç devam edecek. Bu süreç 22 yıldır vatandaşımıza bildirilen bir süreç. 2022 yılında biz yaklaşık 3’er defa hepsiyle toplantı yaptık. Defalarca kendilerine bu binaların boşaltılması gerektiğini belirttik. Kendilerinin canına bir zarar gelmemesi için yıkmak zorunda olduğumuzu defalarca söyledik. Bu tebligatlar yeni değil. 22 yıllık bir süreç. Geçen yıl İstanbul’da olduğu gibi Tuzla’da da uyarılarımızı yaptık. Bu dönüşüm yapılması konusunda her türlü uyarılarımıza rağmen süre istediler. Bu depremden sonra İstanbul da büyük bir risk altında. Dolayısıyla böylesine büyük bir risk altındaki yerde kimseye ölme veya enkazın altında kalma özgürlüğü veremeyiz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatı ile 2009 yılından itibaren binalardan karot örnekleri alınarak risk raporu hazırlanmış, Gölcük depremi sonrası orta hasarlı olan 67 binanın hak sahipleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde 30 bina dönüşüme girmiş, 10 tanesinde ise güçlendirme çalışması yapılmıştı. Geriye kalan 27 binanın hak sahipleri ile görüşmeler yapan Başkan Yazıcı, binaların yenilenmesi gerektiğini belirtmişti.