Tuzla'da otomobil gişelere saplandı: Sürücü hayatını kaybetti

Tuzla’da Orhanlı gişeleri İstanbul istikametinde meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü S.S. (27) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta yangın çıktı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından gişelerde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.