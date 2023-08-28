Tuzla'da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 3 yaralı

Tuzla’da seyir halinde olan otomobil, önünde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla’da Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 3 kişi bulunan ve Y.A.A. kontrolünde olan Fiat markalı 34 PM 7627 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 34 DIN 676 plakalı T.G. kontrolündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan otomobilde maddi hasar meydana gelirken kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.