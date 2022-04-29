Tuzla'da patlama yaşanan fabrikada 3 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

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  • 29.04.2022 14:57
  • Güncelleme: 29.04.2022 16:00
Tuzla'da patlama yaşanan fabrikada 3 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Tuzla’da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Tuzla dışında Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olayda 9 işçi hafif şekilde yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

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İstanbul Valiliği tarafından Tuzla’daki yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.15’te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö ve T.T adlı 3 işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İHA

SHA Editör
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