Tuzla'da tornavidalı ve kasklı kavga kamerada

Tuzla'da motosiklet sürücüsü ile servis sürücüsü arasında kavga çıktı. Motosiklet kaskı ile tornavidanın kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da tornavidalı ve kasklı kavga kamerada
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Tuzla’da motosiklet sürücüsü ile servis sürücüsü arasında kavga çıktı. Motosiklet kaskı ile tornavidanın kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü elindeki kaskı ile servis sürücüsünü darp etti. Servis sürücüsü ise tornavida ile motosiklet sürücüsünü darp ederek kovaladı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.