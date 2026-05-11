Tuzla'da uyuşturucu operasyonunda 150 bin adet sentetik hap ele geçirildi

Tuzla’da 2 ikamet ve 1 araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 150 bin adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce Tuzla’da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, 10 Mayıs’ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 2 ikamet ve 1 araca yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 150 bin adet uyuşturucu sentetik ecza ele geçirilirken, konu ile ilgili yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.