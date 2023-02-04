Tuzla'da yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri düzenli olarak temizleniyor

Tuzla Belediyesi ilçe genelinde tek başına yaşayan, kendisi işini kendisi yapamayan veya ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü büyükler için özel bir uygulamayı yıllardır aksatmadan sürdürüyor. Tuzla Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü Tuzla sakinlerinin evlerini baştan sonra temizliyor, hatır soruyor ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın selamlarını iletiyorlar. Önceden belirlenen ailelerin evlerini periyodik olarak temizleyen ekipler, geçtiğimiz günlerde 80 yaşındaki Fatma teyzenin de evini temizledi. Fatma teyze temizlik sırasında yaptığı açıklamalar duygu dolu anlar yaşanmasına sahne oldu. Fatma teyze, “Allah devletimize zeval vermesin, arkamızda onlar var biz çok rahatız. Yokluğumu yok ettiniz” dedi.

Tuzla Belediyesi ilçe genelinde tek başına yaşayan, kendisi işini kendisi yapamayan veya ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü büyükler için özel bir uygulamayı yıllardır aksatmadan sürdürüyor. Tuzla Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü Tuzla sakinlerinin evlerini baştan sonra temizliyor, hatır soruyor ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi selamlarını iletiyorlar. Ekipler düzenli olarak daha önceden belirlenmiş evlere giderek, banyo, mutfak, salon ve yatak odası başta olmak üzere her noktayı titizlikle temizliyorlar. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi ekipleri yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma teyzenin de evini temizlediler. Fatma teyze temizlik sırasında yaptığı açıklamalar duygu dolu anlar yaşanmasına sahne oldu.

“Allah devletimize zeval vermesin, arkamızda onlar var”

80 yaşındaki Fatma Teyze, "Her ay geliyorlar. Allah razı olsun devletimizden. Allah zeval vermesin. Arkamızda onlar var. Biz de çok rahatız. Beni çok sevindirdiniz. Memnun ettiniz. Yokluğumu yok ettiniz. Temizliği de öyle güzel yapıyorlar ki. Beni böyle oturtturuyorlar. Daha ne isteyeyim. Evimi temizliyorlar. Elime çayımı da veriyorlar. Hatırımı da soruyorlar. Her şeyden önce hatırımı soruyorlar” dedi.