Tuzla'da Yeşil Mutfak ve Sürdürülebilir Yaşam semineri düzenlendi

Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde Yeşil Mutfak ve Sürdürülebilir Yaşam semineri düzenlendi. 30 ülkeden bin 500 yarışmacının 78 farklı kategoride yarıştığı festivalde, yarışmalar hız kesmeden devam ederken düzenlenen seminerlerle de katılımcılar mutfak ve gastronomi alanında bilgilendiriliyor.

13 Aralık’ta Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri son hızıyla devam ediyor. ‘Dünyanın Lezzeti Burada’ sloganı ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından ‘kıtalar arası’ unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri; İsveç, Almanya, İspanya, Fas, Cezayir, Makedonya gibi 30 farklı ülkeden farklı katılımcıların yer aldığı festival kapsamında Türk öğrenci ve genç şefleri de uluslararası düzeyde yarışma imkânı buluyor. Festivalin ikinci gününde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Gör. Merve Mandal Yaman’ın katılımlarıyla gastronomi dünyasına özel bir seminer düzenlendi.

“Gastronomi ile ilgili yapılan bir etkinlik tam olarak böyle olmalı”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül, “Çağımızın en önemli kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik, inancımızın özünde yer alan israf etmeme anlayışına tekabül eder. Bunun en geçerli olduğu yer ise mutfaktır. Gastronomi günlerinde sürdürülebilirlik temasını işlemek, katılımcılara bir şeyi tekrar kullanabilirsiniz demek kadar güzel bir şey yok. Üniversiteler de bu araştırmaları yapar, bir madde yeniden kullanıldığında çevreye veya sağlığa zararı var mı test eder ve vatandaşa bunu tavsiye ederiz. Bugün de değerli katılımcılarımıza yeniden kullanım ve israf etmeme konuları ile ilgili farkındalık aşılamayı amaçladık. Gastronomi ile ilgili yapılan bir etkinlik tam olarak böyle olmalı; bir tarafta yemek yapma coşkusu bir tarafta akademide neler yapıldığının aktarılması çok güzel olmuş. Tuzla gastronominin başkenti, bundan sonra daha da bilinçli bir başkent olacak” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirlik bilincinin oluşturulabilmesi oldukça önemli”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Görevlisi Merve Mandal Yaman ise “Sürdürülebilirlik bilincinin oluşturulabilmesi, yerleştirilebilmesi, toplumun süreçlere dahil edilmesi oldukça önemli. Burası çok heyecanlı ve motivasyonun oldukça yüksek olduğu bir ortam. Burada iç içe olup, belirli aktarımlar yapmamız; kullandığımız hammaddenin yolculuğu nereden geliyor, nasıl bir süreçten geçiyor ve bundan sonra hem kültürel hem de kullandığımız maddelerin sürdürülebilirliği noktasında neler yapmamız gerekiyor gibi durumlar açısından da oldukça önem taşıyor” diye konuştu. Yaman, Tuzla’da gerçekleştirilen festival ile ilgili ise “Çok heyecanlı, öğrencilerin heyecanı bizleri de sarıyor. Kendilerini geliştirme noktasında belediye ve TAŞFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu organizasyon oldukça önemli” dedi.