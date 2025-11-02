Tuzla Devlet Hastanesi'nde yapay zekâ destekli estetik cerrahi dönemi başladı

Tuzla Devlet Hastanesi’nde görev yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berkay Canbaz, estetik cerrahide yapay zekâ sistemlerinin giderek daha fazla kullanılmaya başlandığını belirterek, "Bu sistemler hekimlerin yerini almasa da ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerde bize yardımcı olacak" dedi.

Tuzla Devlet Hastanesi’nde yapılan operasyonlarla estetik cerrahi hizmetleri artık daha erişilebilir hale geldi. Burun eğriliği ve nefes alma problemi yaşayan İlennur Aydın, ameliyat sonrası yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, "Hocamdan çok memnunum. Böyle bir ameliyatın olduğunu bilmiyordum. Geldikten sonra öğrendim. Nefes alamama problemim vardı ve burnumda eğrilik olduğu için çok rahatsızdım. Her ikisini de birleştirip yaptığı için Tuzla Devlet Hastanesi’ne ve Berkay hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berkay Canbaz, yapay zekâ ve robotik sistemlerin estetik cerrahide hekimlere yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde bizlere yardımcı olması için bu sistemleri kullanıyoruz. Dolayısıyla bu sistemlerin zamanla geliştirilmesi bizim de daha fazla faydalanmamız demek. Fakat ben yine de bir hekim olarak her zaman hastalara dokunmanın önemini savunuyorum. Yapay zekâ yalnızca hastaların algoritmalarında ve tedavi süreçlerinde bizlere yardımcı olan bir sistem; hekimlerin yerini almayacaktır" dedi.

"Sosyal medya bazı hastalarda beklenti problemine yol açabiliyor"

Son dönemde özellikle sosyal medyanın estetik operasyonlara olan ilgiyi artırdığını belirten Canbaz, şunları söyledi:

"Özellikle genç hasta popülasyonu çok arttı, sosyal medyada gördükleri görsellerden etkilenip gelebiliyorlar. Ancak her hasta bireyseldir ve beklentileri farklıdır. Dolayısıyla her hastayı kendi içerisinde ve özel düşünmek lazım. Hastalarımızın bir başkasından gördüğü işlemle değil de kendi vücudunda rahatsızlık duyduğu herhangi bir fiziksel görünümünün düzelmesi adına bize başvurması lazım. Çünkü sosyal medya bazı hastalarda beklenti problemine yol açabiliyor. Bu noktada da onların beklentisiyle bizim onlara verebileceğimiz şeylerin uyuşması gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir konu. Hekimler olarak da hastaların ameliyat ihtiyaçları hakkında bir değerlendirme yapmamız ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü hem ameliyat öncesi hem de sonrası fiziksel ve psikolojik bir süreç demek. Bu süreçte de hastaları iyi anlayıp dinleyebilmek ve süreci doğru yönlendirmek çok önemli."

"Ruhsatsız merkezlerde yapılan bazı işlemler hatalı ve geri döndürülemez oluyor"

Tuzla Devlet Hastanesi’nde meme estetiği, vücut şekillendirme, kepçe kulak, liposuction ve karın germe gibi birçok estetik operasyonun güvenli şekilde yapılabildiğini belirten Canbaz vatandaşlara, "Hastalarımız tercih yaparken mutlaka doğru merkezlere başvurmalı. Devlet hastanesi de bu noktada güvenebilecekleri en öncelikli kurumlardan bir tanesidir. Özellikle branş dışı uygulamalar ve ruhsatsız merkezlerde, işi ehli olmayan kişilerce yapılan işlemler maalesef toplum sağlığını ciddi derecede tehdit etmektedir. Biz de bazen bu yerlerde yapılan hatalı işlemleri düzeltmekle uğraşıyoruz. Maalesef bazıları geri döndürülemez hatalar ve işlemler oluyor. Bu noktada hastaların mutlaka gittikleri yerde ruhsatlı ve uzman bir hekim tarafından tedavi edildiğinden emin olması ve bunu sorgulaması gerekiyor" uyarısında bulundu.