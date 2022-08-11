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Tuzla TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Tuzla TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tuzla TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Tuzla TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Feci kaza gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali T. kontrolündeki 34 NA 660 plakalı beyaz renkteki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirsiz şahsa çarptı. Sürücü Ali T. hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, uzuvları koparak feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin trans birey olduğu ortaya çıktı. Kazada feci şekilde can veren yayanın kimliği belirlenmek üzere parmak izleri alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Oluşan trafiği ekipler yanyol üzerinden sağladı. Hayatını kaybeden şahıs ekiplerin çalışmasının ardından Adli Tıpa götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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İHA
Editör

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