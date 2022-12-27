Tuzla ve Kartal'da lüks otomobillere dadanan konsol hırsızları kamerada

Tuzla’da 7, Kartal’da 3 olmak üzere toplamda 10 ayrı ‘lüks otomobilden konsol hırsızlığı’ olayını gerçekleştiren 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 20 yaşında olmasına rağmen 30 suç kaydı olması dikkat çekti. Şüphelilerden birinin park halindeki lüks otomobilin camını kırarak içerisinden konsol çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla ilçesinde 7 ve Kartal ilçesinde 3 olmak üzere, farklı tarihlerde toplamda 10 ayrı BMW markalı lüks otomobilden konsollarının çalınması üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Konsol hırsızlıklarının failleri oldukları tespit edilen 2002 doğumlu Emre D. 2002 doğumlu Yusuf E.C. ve 2003 doğumlu Mustafa İ. isimli şahıslar hırsızlık olaylarında kullanmış oldukları 2 motosiklet ile birlikte Kartal ilçesinde yakalandı.

Yaşı 20, suç kaydı 30

20 yaşında olmasına rağmen adeta suç makinesi olan Emre D.’nin 30 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yine 20 yaşında olan Yusuf E.C.’nin 12 adet, 19 yaşındaki Mustafa İ.’nin ise 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar, yapılan tahkikatın ardından çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Şüpheli şahısların lüks otomobilden konsol çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halindeki bir otomobilin yanına motosiklet ile gelen şahıslardan biri, otomobilin arka camını kırıp içerisine giriyor ve içerideki konsolu çalıyor. Şahıs daha sonra geldikleri motosiklete biniyor ve olay yerinden uzaklaşıyorlar.