Tuzla'ya tarihi meydanda yeni buluşma noktası: Tuzla Vefa Kahvecisi açıldı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçeye yeni bir sosyal tesis daha kazandırdı. Tuzla Vefa Kahvecisi, tarihi Çeşme Meydanı’nda yoğun katılımla açıldı. Tuzlalılar, 770 metrekarelik alanda kahve keyfi yaparken, geçmişe vefa duygusunu da yaşadı. Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kahve bahane, asıl önemli olan Tuzla’daki hizmetlerimizin güzelliği. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Bu hatırı da Tuzlalılardan hep gördük, görmeye de devam ediyoruz” dedi.

Tarihi Çeşme Meydanı’nda açılan Tuzla Vefa Kahvecisi, 770 metrekarelik alanda kahve keyfi sunuyor. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tuzla Vefa Kahvecisi, 40 yıl hatrı olan kahvenin vefasını da göstererek, vatandaşların tarihi alanda buluşmasını sağlıyor.

“Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır, bu hatırı Tuzlalılardan hep gördük”

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, burasının sadece bir kahveci değil, aynı zamanda bir vefa noktası olduğunu söyledi. Yazıcı, “Bu meydan, mübadele döneminde Rum halkının yerleşkelerinin başında gelen Çeşme Meydanı’dır. Biz de bu meydanda, Tuzla’da oturan vatandaşlarımızın hatıralarını tekrar yaşatabilmeleri için Tuzla Vefa Kahvecisi’ni açtık. Kahve bahane, asıl önemli olan Tuzla’daki hizmetlerimizin güzelliği. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Bu hatırı da Tuzlalılardan hep gördük, görmeye de devam ediyoruz” dedi.

“Tuzla’yı daha mutlu bir ilçe yapmak için çalışıyoruz”

Başkan Yazıcı, ilçeye değer katan 550 projeyi hayata geçirdikten sonra da durmadı. Yeni dönemde de Tuzla’ya yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Başkan Yazıcı, “Tuzla’mızı daha güzel, daha yaşanabilir, daha mutlu bir ilçe yapmak için çalışıyoruz. Tuzla’ya vefa gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklarımız, torunlarımız hepimiz burada buluşacağız”

Tuzla Vefa Kahvecisi’ne gelen vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. 1924’ten beri Tuzlalı olan Selma Aydoğan, “Burası bizim çocukluğumuzun meydanıdır. Meydanımız geri geldi, çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız hepimiz burada buluşacağız” dedi. Nigar Çelik ise “Böyle bir projenin hayata geçirilmesi çok güzel. Meydanın böyle değerlendirilmesi harika olmuş. Ben şu anda bile kaç kişiyle tanışıp arkadaş oldum” dedi. Yaşar Karakaş da “Güzel bir hizmet. İsmi de çok güzel ‘Tuzla Vefa Kahvecisi’. Başkan Yazıcı’ya teşekkür ederiz” dedi.