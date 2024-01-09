Tuzlama ve küreme mevsimi başladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışıyla beraber Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sahadaki tuzlama ve küreme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına karşı Süleymanpaşa Beleidyesi ekipleri sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, sorumluluk bölgesi olsun veya olmasın vatandaşların mağdur edilmeleri için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma kapalı yol yok

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Sabahın erken saatlerinden itibaren, merkez ve kırsal mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarımızda tuzlama, mahalle bağlantı yollarımızda ise kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu anda ulaşıma kapalı herhangi bir yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, tüm yollarımızın güvenli ve ulaşıma açık kalması için titizlikle çalışıyor. Acil küreme ve tuzlama gerektiren güzergahlarda yaşanan herhangi bir durumu AK Çözüm Merkezimize 0282 259 59 59 numaradan bildirebilirsiniz.”