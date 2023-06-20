TV+'ın PRO ürünü tanıtıldı

Dijital içerik platformu TV+, her TV’yi akıllı televizyona dönüştüren TV+ PRO ürünü ile platform yayıncılığında yeni bir dönem başlatıyor. TV+, yerli ve yabancı dijital platformlarla dünyanın önemli stüdyolarının içeriklerini tek abonelikle izleyiciye sunuyor.

Dijital içerik platformu TV+, her TV’yi akıllı televizyona dönüştüren TV+ PRO ürünü ile platform yayıncılığında yeni bir dönem başlatıyor. Yerli ve yabancı pek çok dijital platform ve dünyaca ünlü stüdyolarla iş birliği yapan TV+, dijital platform uygulamalarının içeriklerini bir kutu üzerinden kullanıcılarına sunacak. Kapsayıcı ve dönüştürücü bir hamleyle ‘süper platform’ haline gelen TV+, çoklu abonelik çağında kullanıcıların içeriklere tek platformdan ulaşmasını sağlıyor.

Taşınabilir kutu PRO ile her ekran akıllı TV’ye dönüşüyor

TV+’ın PRO ürünü basın toplantısında tanıtıldı. Mobil veya sabit internet bağlantısıyla çalışan ve kullanıcı dostu bir ürün olarak tasarlanan TV+ PRO, güçlü donanım özellikleri ve lisanslı Android TV tabanlı yazılımıyla kullanıcılara ileri düzeyde televizyon deneyimi sağlıyor. Bu sayede her TV’yi akıllı televizyona dönüştürüyor. PRO’nun içindeki TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar, HDMI bağlantısı olan TV’lerin tamamında ve internet erişimi olan tüm noktalarda binlerce içerik ve Premium televizyon kanalına erişebiliyor. Kullanıcılar, TV+ PRO ile Google Play Store’daki tüm uygulamalara da ulaşabiliyor, cihazlarına indirebiliyor. TV+ PRO’nun ‘taşınabilir’ olması da kullanıcıyı tek ekranla, tek mekânla sınırlamıyor. TV+ PRO, kullanıcıya cihazını istediği yere taşıma özgürlüğü sağlıyor. Yazlıkta, teknede internetin olduğu her yerden TV+’ın içeriklerine ulaşmak mümkün.

“TV+’ı ‘Süper Platform’ olarak konumluyoruz”

TV+ PRO ile ilgili bilgi veren TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, zenginleşen içerikler ve yenilikçi teknolojilerle platform pazarında yeni bir dönem başladığını söyledi. Gökçe, “Hedefimiz TV+’ı gelişim alanlarıyla farklılaştırarak her şeyin bir arada olduğu bir ‘platformlar merkezine’ dönüştürmek. Bu yolda büyük adımı da TV+ PRO ürünüyle attık. Tüm dijital platform uygulamalarının bulunduğu içerikleri, izleyiciye tek bir kutu üzerinden sunacağız. Kullanıcı dostu bu ‘süper platform’ ile sektörde kapsayıcı ve dönüştürücü bir rol üstleniyoruz. TV+ sektörde kendi kategorisini oluşturma yolunda ilerliyor. Her platform kendi dünyasına ve müşterisine odaklanırken biz bütün platformların en seçkin içeriklerini bir araya getiriyoruz. Sektördeki içerik sağlayıcıların ya da oynatıcıların en kaliteli içeriklerine kolayca erişilebilecek yepyeni bir dünya oluşturuyoruz. Bu adımın platform pazarını dönüştüreceğine inanıyoruz. Pazara sadece kendi kutumuzdan bakmıyoruz, tüm oyuncuları geliştirecek çalışmalar planlıyoruz” dedi.

“Platform devleriyle iş birlikleri sürecek”

Tüketicilerin ana tercihlerini platformların içerik kalitesi ve zenginliğinin belirlediğini kaydeden Gülçin Alıcı Gökçe, TV+ PRO ve yeni iş birlikleriyle ilgili şu bilgiyi verdi: “TV+ PRO pazarda net farklılaştığımız, piyasada benzeri olmayan ve TV+’ın yeni teknolojisini gösteren bir ürün. Ürün deneyimini devamlı iyileştirirken, zengin içerik dünyamız ile de müşteri bağlılığını artırıyoruz. Bu kapsamda; BluTV ile uzun zamandır devam eden iş birliğimizi büyüterek sektörde bir ilke imza attık. Bir OTT (internet üzerinden TV) servis, ilk kez TV+ için bir kanal hazırlayıp, bir seç-izle video paketiyle birleştirdi ve müşterilerimiz için çok ciddi bir değer oluşturmamızı sağladı. İş birliği içinde olduğumuz önemli bir platform da Netflix. Müşterilerimiz Superonline internet paketleri ile TV+ ve Netflix üyeliklerini bir arada çok avantajlı ve 12 ay sabit fiyat garantisi ile temin edebiliyor; üyeliklerini tek bir fatura ile yönetebiliyorlar. Kanal tarafında ise; yılın başında Saran Grubu/ S Sport, globalde Warner Bros. Discovery Grubu, Disney Grubu ile sözleşmelerimizi yeniledik. SinemaTV ile mevcut iş birliğimize devam ediyoruz. Dünyaca ünlü Moonbug Kids ve Boomerang kanallarıyla birlikte sunduğumuz çocuk kanalı sayımızı 12’ye çıkardık. Amerika’nın öncü stüdyolarından AMC’nin güçlü içeriklerinin yanında 19 Haziran’da dünyanın en popüler dizilerinden The Walking Dead’in yeni devam dizisi ‘Dead City’ Amerika ile aynı anda ilk kez ve sadece TV+’ta yayınlandı. Yıl içinde Paramount’un bol ödüllü dizilerinin yanında HBO’nun Game of Thrones, Sopranos, True Detective gibi kült yapımları da TV+ izleyicisi ile buluşacak. TV+’taki zengin içeriği; 150’ye yakın canlı kanal ve 11 bin adedin üzerindeki seç-izle içeriği ile 2023’te de korumaya ve daha da büyütmeye odaklıyız.”

Kullanıcıya özel fiyatlandırılacak

TV+ PRO kullanıcı profillerine özel fiyatlamayla; taahhütlü-taahhütsüz, faturaya ek veya kredi kartı üzerinden, satın alma veya kiralama modeliyle satışa sunulacak. Operatör bağımsız mevcut mobil veya sabit kullanıcılar, Turkcell mağazaları ve internet üzerinden TV+ PRO’yu temin edebilecek.

Türkiye Pay TV kutu pazarında yaklaşık 7,7 milyon kullanıcı var

Mobilde OTT’ye (internet üzerinden TV) yatırımın artması ve son dönemde pek çok yeni global oyuncunun pazara girmesiyle sektörde rekabet de ivme kazandı. Pazardan dikkat çeken bazı rakamlar şöyle; BTK’nın Mayıs ayındaki ‘Yıllık Pazar verileri Bülteni’ne göre; Türkiye’de Kablo TV ve internet üzerinden TV yayınlarının alınabilmesini sağlayan IPTV abone sayısı da giderek artıyor. Güncel rakamlara göre Kablo TV abone sayısı 2018-2022 döneminde yüzde 15,2 artarken; IPTV abone sayısı ise yüzde 68,4 arttı.

Türkiye’deki toplam pay TV kutu pazarında toplamda 7,7 milyon kullanıcı bulunuyor. TV+’ın kutu pazarında yaklaşık 1,4 milyon abonesi bulunuyor.

Ekran izleme süreleri dünyada da benzer bir artış gösteriyor. Arizona merkezli Limelight Networks’ün araştırmasına göre, tüm dünyada izleyiciler dijital platformları izlemeye haftada ortalama 6,8 saat ayırırken, bu rakam Amerika’da haftada ortalama 8,5 saat seviyesine yükseliyor. Türkiye’de ise TV+ kullanıcıları haftada ortalama 4,2 saat dijital içerik izliyor.

Öte yandan hane halkı başına ortalama video izleme süresine bakıldığında; Mart 2022 sonunda yapılan Kagan Tüketici İçgörüleri (Kagan Consumer Insights) araştırmasına göre Amerika’daki hane halkı ortalamada haftada 6,8 saat video servisleri izliyor.

TV+ pazar payını 2014 yılının ikinci çeyreğinden itibaren her çeyrekte düzenli şekilde büyütüyor. Bu yıl ilk çeyrek kapanışı itibarıyla ‘Kutu Pazar Payı’ yüzde 16,5 seviyesine ulaşırken, ‘Kablolu TV Pazar Payı’nda ise yüzde 35 seviyesine ulaştı. TV+ tavsiye edilme skorunda da son 4 çeyrekte düzenli ve istikrarlı bir büyüme yakaladı.

TV+’ın abone sayısı toplamda 2,3 milyon kişiyi aştı. Nisan 2023 dönemi verilerine göre IPTV Ev müşterisi 1,3 milyon aboneyi geçti.

Premium paket kullanıcı oranı ise yüzde 76’nın üzerinde.

TV+ müşteri iptal oranıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Bu yılın ilk altı ayında yüzde 1’in altında kalan müşteri iptal oranıyla büyük bir başarıya imza attı.

Kullanıcıya 150’ye yakın canlı kanal, 11 bin adedin üzerinde seç-izle kategorisinde içerik sunan TV+ hem TV’de hem mobilde ‘her yerden izle’, ‘kaydet ve izle’, ‘durdur-geri al izle’ özellikleriyle öne çıkıyor.

İzleyiciler 2022 yılında TV+’ta 2 milyar saatten fazla içerik izledi.

TV+ izleyicileri bu yıl ağırlıkla film, spor ve çocuk kanallarına daha fazla ilgi gösterdi. Film kategorisinde ise en çok aksiyon ve macera filmleri izlendi. Giderek daha çok takip edilen Formula 1, İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) futbol ligleri, NBA ve dünyanın en önemli Grand Slam Tenis Turnuvaları (Avustralya Açık, Roland Garros (Fransa), Wimbledon (İngiltere) ve Amerika Açık) da TV+’ın ilgi gören spor içerikleri oldu.