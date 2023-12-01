TV+, Türk Dedektif dizisinin fragmanını yayınladı

Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai’nin yer aldığı, merakla beklenen Türk Dedektif dizisini izleyiciyle buluşturacak olan TV+, ilk fragmanı paylaştı. İstanbul’da geçen polisiye dizinin, 15 Aralık’ta ilk kez ve sadece TV+’ta yayınlanacağı açıklandı.

Dünyaca ünlü dizi ve filmleri Türkiye ile buluşturan TV+; Paramount, MiraMax ve Ay Yapım ortaklığındaki Türk Dedektif dizisinin ilk fragmanını paylaşarak geri sayıma başladı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai’nin yer aldığı polisiye dizi, 15 Aralık’tan itibaren ilk kez ve sadece TV+’ta yayınlanacak. Senaryosu Ben Schiffer tarafından kaleme alınan yapımın yönetmenliğini ise başarılı isim Niels Arden Oplev üstleniyor.

İngiliz yazar Barbara Nadel’in çok satan kitap serisinden uyarlanan ve günümüz İstanbul’unda geçen polisiye drama türündeki dizi 8 bölümden oluşuyor. Türk Dedektif’te Haluk Bilginer, Müfettiş Çetin İkmen karakteriyle yer alıyor. Dedektif Mehmet Süleyman’ı Ethan Kai, Dedektif Ayşe Farsakoğlu’nu ise Yasemin Kay Allen canlandırıyor. İstanbul sokaklarında geçen heyecan verici polisiye hikâye, görsel unsurlarıyla da merak uyandırıyor.