TV+ ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği

TV+, Warner Bros. Discovery ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında, HBO Max (Standart Paket) artık platformda da yer alıyor. 11 Kasım’dan itibaren platform aboneleri, HBO Max’e özel paketler ile erişebiliyor.

Türkiye’nin içerik platformu TV+, Warner Bros. Discovery ile yaptığı stratejik iş birliğini genişletti. Bu kapsamda HBO Max artık platformda izlenebiliyor. Platform aboneleri, HBO Max’in dünya çapında beğeni toplayan ödüllü dizilerine, gişe rekorları kıran filmlerine ve orijinal yapımlarına 11 Kasım tarihi itibarıyla erişebiliyor. Ayrıca gelecek dönemde HBO Max’te yayınlanacak yeni içerikler de aynı anda platformda olacak. 11 Kasım tarihinden itibaren, ilk 12 ay içinde HBO Max’i etkinleştiren tüm mevcut ve yeni TV+ kullanıcıları, abonelikleri kapsamında başlangıç promosyon teklifinden yararlanabiliyor.

"Kapsamlı bir dijital yayıncılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz"

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, iş birliğine ilişkin olarak şöyle konuştu: "TV+’ın yayın anlayışının odağında, ilgiyle izlenen içerikleri, çeşitlilik yaklaşımıyla tek bir platformda sunmak var. HBO Max ile genişlettiğimiz iş birliği bu bakımdan çok değerli. Diziden filme, belgeselden spora, çocuk programlarından canlı TV kanallarına kadar uzanan içerik dünyamızı, ‘TV+ sana yeter’ diyerek izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Artık HBO Max kütüphanesi de eş zamanlı olarak platformumuzda yer alıyor. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Kullanıcılarımıza kapsamlı bir dijital yayıncılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

"TV+ ile birlikte büyümekten heyecan duyuyoruz"

Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke iş birliğine dair şu ifadelerde bulundu: "TV+ ile ortaklığımızı genişletmekten ve HBO Max’in imzası hâline gelen benzersiz yapımları platforma taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, küresel ölçekte gişe rekorları kıran filmler, orijinal diziler ve sevilen dizilerden oluşan eşsiz içerik yelpazemizle daha fazla Türk izleyicisiyle buluşmamızı sağlıyor. Birinci sınıf hikâye anlatımına olan tutkumuzu paylaşan platform ile bu önemli pazarda birlikte büyümekten heyecan duyuyoruz."

Zengin içerik seçkisi

HBO Max’e erişim sağlayan platform kullanıcıları, dizi tarihinin vazgeçilmezlerinden olan Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones, The Sopranos, Task, The Last of Us, House of the Dragon ve The White Lotus gibi dünya çapında beğeni toplayan yapımları izleyebiliyor. Ayrıca HBO Max dünyasında yakın zaman önce yayınlanan IT: Welcome to Derry de izleyicilere sunulurken merakla beklenen A Knight of the Seven Kingdoms ve yeni Harry Potter dizisi gibi yapımlar da platform ekranlarında yerini alacak.

Platformun en sevilen ve beklenen yerli içerikleri de TV+ izleyicisiyle buluşuyor

Platformun TV+’taki seçkisinde uluslararası yapımların yanı sıra Kaosun Anatomisi, Magarsus, Prens, gibi yerli diziler de yer alıyor. Yakın zamanda izleyiciyle buluşacak olan Türkiye yapımı HBO Originals ve Max Originals dizilerinden Feride, Jasmine, İlk ve Son 3. Sezon ve İlk Göktürk de platform üzerinden TV+’ta izleyicilerle buluşacak.