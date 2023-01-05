TV+ yeni yılda özel içerikleri izleyiciyle buluşturacak

Dijital içerik platformu TV+, yeni yılın ilk ayında da ekran tutkunlarını zengin içeriklerle buluşturuyor. Ocak ayı itibarıyla 6’sı yalnızca kendinde olmak üzere toplam 8 yeni diziyi kullanıcılarına sunan platform; film, çocuk ve belgesel kategorilerinde de içeriklerini güncellemeye devam ediyor.

Dijital içerik platformu TV+, 2022’nin son ayını da kullanıcılarının ilgisiyle tamamladı. Aralık’ta platformu en çok izleyen ilk 10 şehir sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Bursa, Antalya, Kayseri, Diyarbakır oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bakım merkezinde çalışan bir kadının koronavirüs salgınının gelmesiyle birlikte bakım merkezi sakinlerini kurtarmak için çaba sarf etmesini konu edinen ve sadece platform ekranlarında yayına giren Uluslararası Emmy Ödüllerinde en iyi film ödülünü alan ‘HELP’, krala sadakatini ispat etmek için düşmanı Yeşil Şövalye ile zorlu bir savaşa girişen Sir Gawain’in hikayesini anlatan ‘Yeşil Şövalye’, genç ve korkusuz Nathan Drake ile ortağının çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu edinen ‘Uncharted’, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alan ‘Alef’ ve üst düzey bir reklam şirketi yöneticisini ve hayatındaki insanları işleyen ‘Mad Men’, yılın son ayında en çok izlenen ilk 5 içerik oldu.

Yeni yılda 8 yeni dizi ekranlara taşınacak

Platform, 2023 yılına da hızlı bir giriş yaparak dünyaca ünlü yapımları seyirciyle buluşturuyor. Yeni yılda da diziden filme, belgeselden çocuk kanallarına kadar zengin içerik yelpazesi sunan platformda; dizi tarafında 6’sı sadece TV+’ta olmak üzere toplam 8 yeni dizi ekranlara taşınacak. İlk sezonu hala en çok izlenenler arasında yer alan ve Roma’nın kuruluşunun destansı öyküsünü anlatan ‘Romulus’un 2. sezonu platformda izleyicilerle buluşacak. Ayrıca siyasi dram temalı ‘Boss’, gerilimin eksiksiz yaşandığı ‘Our House’, polisiyeseverlerin ilgisini çekecek ‘Redemption’, dram, gerilim ve suç üçgeninde işlenen ‘Showtrial’, yine gerilim temalı ‘Pray for Blood’ ve komediyle müzikali birleştiren ‘Zoey’s Extraordinary Playlist’ de platformda öne çıkan diziler arasında yer alıyor.

Film tarafında ise radyo sunucusunun yayın esnasında bir kişi tarafından aranarak ailesini tehdit etmesiyle başlayan ve hayatta kalma oyunu oynamak zorunda kalmasını konu edinen ‘On the Line’, borç tahsil eden bir şirketin çalışanlarının hikayesini işleyen ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’, şirketinin mükemmellik ödülü alması için uğraşan bir adamın hikayesini anlatan ‘The Good Boss’, bir hırsız çetesine odaklanan ‘Finding Steve Mcqueen’, adalet arayışına giren eski polisin başrolde olduğu ‘Bent’, büyük bir kasırganın vurduğu sırada soygunun altından kalkmaya çalışan bir çete ile soygunu engellemeye çalışan polisin hikayesini anlatan ‘Force of Nature’, emeklilik hayatını yaşamaya başlayan bir insanın unutulmuş çocukluğunu hatırlamak zorunda kalmasını işleyen ‘Storm Boy’ ve yalnız bir çocuğun bir emekliyle kurduğu dostluğu ön plana çıkaran ‘Driveways’ dikkat çekiyor.

Çocuk kategorisi yeni içeriklerle zenginleşti

Platform, dünyaca ünlü çocuk kanalları olan Moonbug ve Boomerang ile yaptığı anlaşma sonrası Çocuk kategorisi alanında da içeriklerini zenginleştiriyor. Bu kapsamda ilk defa yayına alınan CoComelon’dan Kral Şakir’e, Arpo’dan Alice ve Lewis’e çocukların en sevdiği çizgi filmler platformun yelpazesine eklenirken, Nickelodeon ve Disney Junior kanalında yayınlanan birbirinden kaliteli içerikler de platforma dahil ediliyor. Belgesel tarafında ise Tarih TV ve Nat Geo Now’dan yeni gelen ve severek takip edilen içerikler her zamanki gibi platformun belgesel kategorisindeki yerini almaya devam ediyor.