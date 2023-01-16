TVF Bayanlar 2. Lig: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor: 3 - Bilecik Belediye Spor: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 10. Grup 11’inci hafta müsabakasında lider Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kendi evinde set vermedi.

Bozüyük Yeni Spor Salonu’nda oynanan TVF Kadınlar 2. Ligi 10. Grup 11’inci hafta müsabakasında lider Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kendi evinde Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü’nü 3-0 yendi. Maç öncesinden tribünlerdeki yerini alan ’ES ES Bando’ ekibi maça birbirinden güzel marşlarıyla eşlik ederek hem ’Bizim Kızlar’a destek oldular hem de tribünleri coşturdular. Yoğun seyirci desteği ile oynanan heyecanlı maçta 1’inci seti 25-21, 2’nci seti 25-7 ve 3’üncü seti de 25-13 ’lük skorla kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü maçı 3-0 kazandı. Maçın set aralarında sundukları cimnastik gösterileri ile beğeniyle izlenen Bozüyük Belediyesi cimnastik branşı sporcuları da voleybolcu ablalarına destek oldular.

Karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcısı ve aynı zamanda kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu ve voleybol sever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Galibiyetle biten maçın sonunda Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Fındık ve Şahinoğlu ile birlikte sahaya inerek ’Bizim Kızlar’ı ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca takımın başarılarının devamını diledi ve seyircilere de takıma verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.