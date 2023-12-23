TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart: 0

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 11. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 25-18, 25-22 ve 29-27'lik setlerle 3-0 mağlup etti

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 11. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’ı 25-18, 25-22 ve 29-27’lik setlerle 3-0 mağlup etti

Salon: Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu

Hakemler: Adem Türkmen, Berat Demir

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Alper Omurca, Metehan Baş, Mehmet Komuc, Doğukan Yorulmaz Ata, Halil Dolaşık, Alper Mir Durgun,

Yiğit Şahinkoç, Muhammed Furkan Açıkgöz (L), Kerem Yiğit, Ege Başkurt (L)

Başantrenör: Eray Sarıoğlu

Ziraat Bankkart: Ataberk Canbaz, Yusuf Ali Angun, Arda Kale, Yiğit Kayra Tanrıseven, İsmail Ayrancı, Burak Topçu, Ünal Ergün,

Sarp Titiz (L), Rıdvan Rıdvan, Eray Furkan Kaya, Yunus Emre Erşahin (L), Hüseyin Yılmaz,

Başantrenör: Mehmet Görkem İşgüzar

Setler: 25-18, 25-22, 29-27

Süre: 78 dakika (21,26,31)