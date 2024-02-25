TVF Kadınlar 2. Lig: Bozüyük Belediye: 3 - Fenerbahçe: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde mücadele veren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarı final 2. maçında Fenerbahçe Voleybol Takımı'nı 3-0 mağlup etti.

TVF Kadınlar 2. Lig: Bozüyük Belediye: 3 - Fenerbahçe: 0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde mücadele veren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarı final 2. maçında Fenerbahçe Voleybol Takımı’nı 3-0 mağlup etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas ve taraftarlar izledi. Bozüyük’ten maça gelen taraftarlar takıma tezahüratlarla destek verdi. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 25-12, 25-14 ve 25-11’lik setlerle maçı 3-0 kazanmayı başardı. Galibiyetle biten maçın sonunda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu teknik heyeti tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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