TVHB: 'Veteriner hekimlik, ticari bir faaliyet değil kamusal bir sağlık hizmetidir'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan vergi ve ruhsat değişikliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

TVHB, bağlı 70 bölge ve il odası olarak, 17 Ekim tarihinde TBMM’ye sunulan vergi ve ruhsat değişiklikleri kapsamında veteriner muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerine getirilen harçlara ilişkin yazılı basın açıklaması paylaştı.

"Düzenleme, hayvancılığın gelişimini ve halk sağlığını da doğrudan tehdit edecektir"

Yapılan yazılı açıklamada, sunulan ’Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile sağlık hizmeti sunan kuruluşlara yeni bir mali yükümlülük getirildiği belirtilerek, "Bu kapsamda muayenehaneler, özel tıp merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel hastaneler ile birlikte ’veteriner muayenehaneleri, veteriner poliklinikleri ve hayvan hastaneleri’ de dahil edilmiş; veteriner hekimlerden muayenehaneler için 10 bin lira, poliklinikler için 20 bin lira, hayvan hastaneleri için 40 bin lira, büyükşehirlerde ise bu tutarların 2 katı oranında harç ödenmesi öngörülmüştür. Veteriner hekimlik mesleği; hayvan sağlığının korunması, zoonotik hastalıkların önlenmesi, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve halk sağlığının korunması görevini eş zamanlı olarak yürüten bir sağlık mesleğidir. Bu yönüyle veteriner hekimlik yalnızca hayvanlara değil, toplumun tamamına hizmet sağlayan kamusal bir sağlık mesleğidir. Ancak söz konusu düzenleme, veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerine yüksek tutarlarda harç yükümlülüğü getirmekte; bu durum meslek mensuplarını ekonomik olarak zor durumda bırakacağı gibi, hayvancılığın gelişimini ve halk sağlığını da doğrudan tehdit edecektir" denildi.

"Harç yükünün bindirilmesiyle, ne yazık ki mesleğimiz adeta cezalandırılacaktır"

Aynı zamanda açıklamada şunlar kaydedildi:

"Veteriner hekimler; hiçbir kamu desteği almadan, kendi öz sermayeleriyle hizmet üreten, istihdam sağlayan, vergi ödeyen, aynı zamanda sahada bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden kamu görevlisi niteliğinde vazgeçilemez sağlık profesyonelleridir. Serbest meslek olarak faaliyet gösteren veteriner hekimler, gelir vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyeti kapsamında, karlılık durumuna bakılmaksızın brüt gelirlerinin yüzde 8 ila yüzde 20’si oranında katma değer vergisi ve yıllık yüzde 40’a kadar gelir vergisi ödemektedir. Mevcut işyeri açma ve çalıştırma harçlarının yanı sıra, atık yönetimi, ilaç ve aşı takip sistemleri, elektronik reçete gibi ilave mesleki ve mali yükler de veteriner hekimlerin sorumluluğundadır. Bu ağır mali şartlar altında veteriner hekimlerin mesleki faaliyeti sürdürmesi, kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini yerine getirmesi zorlaşmaktadır. Hâlihazırda ülkemizde plansız bir şekilde açılan veteriner fakülteleri nedeniyle her yıl mezun sayısı hızla artmakta; fakat kamu istihdamı aynı ölçüde artırılmamaktadır. Birçok veteriner hekim kendi öz sermayesiyle muayenehane açmaktadır. Veteriner hekimler gerekli durumlarda kırsalda, üreticiye ve sahipsiz hayvanlara ücretsiz veya indirimli hizmet sunmaktadır. Bu kadar ağır ekonomik şartlarda yeni bir harç yükünün bindirilmesiyle, ne yazık ki mesleğimiz adeta cezalandırılacaktır."

"Zoonotik hastalıklarla mücadele ancak güçlü bir veteriner hekimlik sistemiyle mümkündür"

Güçlü bir veteriner hekimlik sistemine değinilen açıklamada, "Hayvan sağlığındaki aksama ile üretim kayıplarına, ekonomik zararlara ve zoonotik hastalıkların yayılmasına yol açar. Veteriner hekimlik hizmetlerine erişimin zorlaşması, ülke ekonomisi ve halk sağlığı açısından ciddi riskler doğuracaktır. Hayvancılıkta verimliliğin artırılması, güvenilir gıdaya erişim, sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolü ve zoonotik hastalıklarla mücadele ancak güçlü bir veteriner hekimlik sistemiyle mümkündür. Bu sistemi zayıflatacak her adım, ülke güvenliğini ve toplum sağlığını riske atmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, mesleğin temsilcisi olarak veteriner hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması ve hizmetlerin kamusal niteliğinin korunması için yıllardır çaba göstermektedir. Ancak bu düzenleme hazırlanırken meslek örgütlerinin görüşü alınmamış, sahadaki gerçek şartlar göz ardı edilmiştir. Oysa ülkemizin en temel sağlık zincirlerinden biri olan veteriner hekimlik hizmetlerinde kararlar, bilimsel temelde ve katılımcı bir anlayışla alınmalıdır. Ek olarak, veteriner hekimler sağlık hizmetleri sınıfında sayılmalarına rağmen, diş hekimleri ve beşeri tabiplerin yararlandığı sağlıkta şiddet suçları, fiili hizmet zammı, katsayı eşitsizliği, mali haklar ve emeklilik özlük hakları gibi uygulamalardan yararlanmamaktadır. Eşitlik ilkesi ile bağdaşmayan bu durum, yeni harç yükleri ile birleştiğinde mesleğin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"Veteriner hekimlik, ticari bir faaliyet değil kamusal bir sağlık hizmetidir"

Açıklamada, TVHB olarak çağrının net olduğu vurgulanarak şu ifadeler yer aldı:

"Veteriner hekimlik, ticari bir faaliyet değil kamusal bir sağlık hizmetidir. Mesleğe ağır yükümlülükler getiren bu düzenleme ivedilikle geri çekilmeli, meslek üst kuruluşu olan TVHB ve ilgili meslek temsilcilerinin katılımıyla yeniden değerlendirilmelidir. Kamuda veteriner hekim istihdamı artırılmalı, genç meslektaşlarımızın mesleğe katılımı desteklenmelidir. Hayvancılığın sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması için veteriner hekimlerin çalışma şartları güçlendirilmelidir. Veteriner hekimler, hayvan, insan ve çevre sağlığını koruyan temel sağlık hizmetlerinin mensuplarıdır. Bu gerçek göz ardı edilmemeli; aksi takdirde atılan her adım sadece veteriner hekimlere değil, toplumun tamamına zarar verecektir. Gündeme gelen yeni uygulamaya karşı, TVHB olarak, 70 Bölge ve İl Odası ile birlikte tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."