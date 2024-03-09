TVHB, 70'inci yılını kutladı

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) 70’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, (TVHB) 70’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara’da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı ile TVHB Başkanı Murat Arslan, son yıllarda veteriner hekimliğinde yaşanan sorunların hayvan sağlığına, hayvancılığa ve toplum sağlığına olan etkileri, TVHB’nin son zamanlarda yaptığı çalışmalar, hayvan haklarıyla ilgili izlenecek yol haritası ve sahipsiz hayvan popülasyon sorunu ile hayvansal gıdalardaki fiyat artışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Arslan, veteriner hekimliğin, Türkiye’de 182 yıldır bilimsel eğitim-öğretimle hayvan sağlığı, refahı, güvenli ve yeterli gıda ile toplum sağlığı için çalışan veteriner hekimlerin yetiştiği kadim ve stratejik mesleklerden biri olduğunu ifade etti.

Tüm uluslararası otoritelerin ve bilimsel çalışmaların, gelecek yıllarda salgınlar, gıda kıtlığı, biyoterör, antibiyotik direnci, iklim değişikliği gibi küresel ölçekli sorunlarla daha çok karşılaşılacağını açıkladığını söyleyen Arslan, “Biz veteriner hekimler ülkemiz için aynı kaygıları taşıyor, etkisizleştirilmiş hayvan sağlığı hizmetlerinin sadece veteriner hekimlerin mesleki sorunu olmadığını, esasen hayvancılığın, tarımın, ekonominin, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığının zarar görmesi olduğunu biliyor, tarihten gelen sorumluluğumuzla yetkilileri ve kamuoyunu uyarmak istiyoruz” diye konuştu.

“Cumhuriyet tarihinde izi silinmeyen katkılar verildi”

Veteriner hekimlerin Cumhuriyetin 100 yıllık gelişimine izi asla silinemez katkılar verdiğini sözlerine ekleyen Arslan, “1900’lü yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan ve başa çıkılamayan ‘sığır vebası’ hastalığına karşı ülkemizdeki veteriner hekimler ürettikleri serumlarla o günün tankları sayılan sığırlarla savaşın seyrini değiştirmişlerdir. Bu başarı karşısında, Mareşal Fevzi Çakmak, ‘Eğer Türk Veteriner Hekimleri olmasaydı istiklalimizi kazanamayacaktık’ demiştir” ifadelerini kullandı.