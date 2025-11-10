TVHB Başkan Eroğlu: 'Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz" dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Eroğlu, Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelesi kahramanlarını, tüm şehit ve gazileri rahmetle andı. Aynı zamanda Eroğlu, Atatürk’ün vefatının Türk milleti için tarifsiz bir kayıp ve dünya tarihinde ise silinmez bir iz olarak hafızalara kazındığını ifade etti.

Atatürk’ün, Türk milleti için büyük bir kayıp olduğunu belirten Eroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bağımsızlığı vazgeçilmez bir ilke olarak benimseyen, milli çıkarlarımızdan asla taviz vermeyen, zulme, esarete, baskıya ve dayatmaya karşı dimdik duran ilkeleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya nezdinde saygıyla anılan bir devlet olmasının temel mimarıdır. Atatürk, tarihin akışını değiştiren, üstün askeri dehası, eşsiz liderlik kabiliyeti ve devlet adamlığıyla çağını aşan vizyonuyla yalnızca milletimize değil, mazlum uluslara da ilham kaynağı olmuştur. Atatürk; ileri görüşlülüğü, barıştan yana tavrı, insana ve akla verdiği değer, liderlik vasfıyla, yalnızca kendi dönemine değil, çağımızın ve gelecek nesillerin ufkuna yön vermiş büyük bir devlet adamıdır. Onun aramızdan ayrılışı, Türk milleti için tarifsiz bir kayıp, dünya tarihinde ise silinmez bir iz olarak hafızalara kazınmıştır. Bu büyük lidere duyduğumuz vefa, minnet ve gönül borcu, milletçe ortak duygumuzdur. Milli Mücadele’de vatanı ve bayrağı için canını ortaya koyan kahraman milletimiz; bugün de ülkemizin birlik ve dirliğine yönelik her türlü saldırıyı bertaraf edecek kararlılığa sahiptir" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk’ün ve kahraman ecdadımızın bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak; Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı ve vatanımızı her şartta korumak ve yüceltmek, bu topraklar üzerinde nefes alan her bireyin asli görev ve sorumluluğudur. Veteriner hekimlerde, dün olduğu gibi, bugün ve yarın bu güzel vatanda cansiperane bir şekilde fedakarca hizmetlerini sürdürecekler, şanlı bayrağımızın altında emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ebediyen yaşatmak ilkesine bağlı kalarak çalışmalarına devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."