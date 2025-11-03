TVHB Başkanı Eroğlu: 'Bir an önce 'Tek Sağlık Yasası'nın çıkması gerekiyor'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "’Tek sağlığın’ aktif edilmesi gerektiği noktasında hemfikir bütün kurum ve kuruluşlar. Bir an önce ’Tek Sağlık Yasası’nın çıkması gerekiyor" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Eroğlu, zoonotik hastalıklarla mücadelede ’tek sağlık’ yaklaşımının önemine vurgu yaptı. Eroğlu, veteriner hekimlerin, beşeri hekimlerin ve çevre uzmanlarının ortak çalışmasıyla hastalıkların önlenebileceğini belirterek, bir an önce ’Tek Sağlık Yasası’nın çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yolun Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği ’tek sağlık’ yaklaşımı olduğuna değinen Eroğlu, "Veteriner hekimler, beşeri hekimler, gıda hijyenistleri, çevre uzmanları, sağlığa muhatap olan bütün meslek mensuplarının birlikte çalıştığı, strateji ürettiği, hastalıkların önceden uyarı, tanı ve daha sonra reaksiyon noktalarında hareket edilmesi gereken yaklaşım tek sağlık yaklaşımı. Uzun yıllardan beri tek sağlık ülkemizin gündeminde. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi bakanlıklarımızın çalışmaları var. Tek Sağlık Kurulu oluşturuldu. Biz de Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak orada temsil ediliyoruz. Tek sağlığın aktif edilmesi gerektiği noktasında hemfikir bütün kurum ve kuruluşlar. Bir an önce ’Tek Sağlık Yasası’nın çıkması gerekiyor. Dünyanın kabul ettiği bir şey var. Korunma tedaviden daha etkili ve ekonomiktir. Korunmayı çok az bütçelerle yapabilirsiniz ama tedaviyi çok daha fazla bütçelerle başaramayabilirsiniz" diye konuştu.

"2050 yılında yılda 10 milyon insanın antibiyotik direncinden hayatını kaybedeceği ifade ediliyor"

Veteriner hekimliğin hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum noktasında çalışmaları olan ve gıda güvenliğinin arzında önemli görevler üstlenen meslek grubu olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bilim adamları şöyle diyor, 2050 yılında eğer böyle giderse bilinçsiz antibiyotik kullanımı, gıdalarda antibiyotik kalıntıları, 2050 yılında yılda 10 milyon insanın antibiyotik direncinden hayatını kaybedeceği ifade ediliyor. Her yıl dünyada 2.7 milyar vaka yaklaşık 2.5 milyon insanın hayatını kaybediyor bu hastalıklar dolayısıyla. Mutlaka tek sağlığın uygulanması gerektiği, hastalık kontrol ve önleme merkezleri gibi ülkemizde de bir kontrol izleme merkezinin, bir yapının olması lazım. Biz ilgili makamlara bunu arz ettik. Tek sağlık kavramı ve işlevsel yapıların tanımlanması, değerlendirilmesi raporu, 2020 yılında COVID-19 dolayısıyla böyle bir çalışma yapılmıştı. Biz şunu arz ediyoruz, bu işlevsel yapının bir an önce faaliyete geçirmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"Bahsettiğimiz yapı, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı hastalık kontrol ve izleme merkezi olmalı"

Tüberküloz, kuduz, kırım kongo kanamalı ateşi gibi insanlarda ölüme yol açan hastalıkların Türkiye’de görülmeye devam ettiğini hatırlatan Eroğlu, "Bahsettiğimiz yapının, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı hastalık kontrol ve izleme merkezi olmalı. Hastalık kontrol ve izleme merkezinde erken uyarı, erken tanı ve erken reaksiyon sistemleri geliştirilecek. Hastalık etkenlerine karşı ne kadar kısa zamanda etkeni izole ederseniz, tanıyı koyarsanız, tanıya karşı da gerekli reaksiyonu gösterebiliyorsanız zamanında hastalık bir pandemi boyutuna varmadan, insanların hayatını etkilemeden önüne geçmiş olursunuz. Bu yapı, bütün bunları ortaya koymak suretiyle bunlara engel olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Her yıl tanımlanan 5 hastalığın 3’ü zoonotik hastalık"

Dünya Tek Sağlık Günü olan 3 Kasım’da bir farkındalığın ortaya konulması gerektiğini ifade eden Eroğlu, "En azından yılda 1 defa bu konuya yoğunlaşmanın önemli, stratejik olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle de veteriner hekimlerin tek sağlıktaki önemli rollerini bir kez daha vurgulamak gerekiyor. İnsanlardaki hastalıkların yüzde 60’ından fazlası, gıdaya bağlı hastalıkların yüzde 95’i hayvansal gıdalardan, hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Her yıl tanımlanan 5 hastalığın 3 tanesi zoonotik dediğimiz hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar. Sağlık Bakanlığı’nın 50’den fazla ihbarı mecbur olarak ilan ettiği hastalıkların 26 tanesi zoonotik hastalık hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Tek sağlığın ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de hızlı nüfus artışı. Bu nüfus artışına göre gıdaya ulaşmadaki sıkıntılar var. 1 milyara yakın insan temiz su bulamıyor. 8 milyar insanın 1 milyarı temiz suya ulaşamıyor. Bahsettiğimiz noktada gerekli tedbirler alınırsa insanlara bunlar söz konusu olmayacak. Dolayısıyla sağlıklı bir yaşam olmuş olacak" dedi.