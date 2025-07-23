TVHB Başkanı Eroğlu: 'Vicdanla yapılan bir meslek arıyorsanız, veteriner hekimlik sizleri bekliyor'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Topluma faydalı olmayı ve canlılara karşı sorumluluk taşımayı önemsiyorsanız, tercih listenize veteriner fakültelerini mutlaka yazınız. Sevgi, bilgi ve vicdanla yapılan bir meslek arıyorsanız, veteriner hekimlik sizleri bekliyor" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçlarının 19 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması üzerine bir açıklama yaptı. Veteriner Hekimlik mesleğini tercih edecek öğrencileri nelerin beklediğine dair konuşmasını gerçekleştirirken Eroğlu, onları insanlığın geleceği için bu mesleği tercih etmelerini ve tercih listelerine eklemeleri için davet etti.

"Veteriner Hekimlik, topluma hizmet odaklı bir meslektir"

Hayatın bu döneminde meslek seçiminin yalnızca bölüm tercihi değil, aynı zamanda bir yaşam biçiminin başlangıcı olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Veteriner Hekimlik yalnızca hayvanların değil, insan sağlığının, çevrenin, gıda güvenliğinin ve kamu sağlığının korunmasında kilit rol üstlenen, çok yönlü, bilim temelli ve topluma hizmet odaklı bir meslektir. Çalışma alanı son derece geniş, ülke kalkınmasına stratejik rolü olan bu meslekte, Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp, Süreyya Tahsin Aygün gibi tarihimize iz bırakmış büyük şahsiyetlerle meslektaş olma ayrıcalığını yaşamak istemez misiniz? Neden Veteriner Fakültesi? Hayvan sağlığını koruyarak insanların sağlığını da koruma fırsatı bulursunuz. Gıda güvenliği, hayvan refahı, zoonotik hastalıklarla mücadele gibi alanlarda görev alırsınız. Laboratuvardan sahaya, klinikten çiftliğe kadar geniş bir çalışma yelpazesine sahip olursunuz. Bilimsel araştırma, akademik kariyer, kamu hizmeti ve özel sektör gibi çok sayıda kariyer kapısı size açılır" ifadelerini kullandı.

"Vicdanla yapılan bir meslek arıyorsanız, veteriner hekimlik sizleri bekliyor"

Tercih yapacak öğrencilere uyarılarda bulunan Eroğlu, "Unutmayın, veteriner hekimlik sadece hayvan sevgisi değil, aynı zamanda biyoloji, kimya, fizyoloji, farmakoloji ve halk sağlığı gibi disiplinleri bir araya getiren güçlü bir bilimsel altyapı gerektirir. Tek sağlık yaklaşımıyla insan-hayvan çevre sağlığı arasındaki bağlantıyı kuran önemli bir mesleğin mensupları olursunuz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, veteriner hekimliğin ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesinde ve buna bağlı olarak ekonomik kalkınmada, sağlıklı nesillerin yetişmesinde, hayvan refahının sağlanmasında, hayvan haklarının korunmasında ve çevre bilincinin artırılmasında hayati rol üstlendiğini özellikle bir kez daha vurguluyoruz. Topluma faydalı olmayı ve canlılara karşı sorumluluk taşımayı önemsiyorsanız, tercih listenize veteriner fakültelerini mutlaka yazınız. Sevgi, bilgi ve vicdanla yapılan bir meslek arıyorsanız, veteriner hekimlik sizleri bekliyor. Yapacağınız tercihlerin hem sizin için, hem de ülkemiz için ve geleceğiniz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.