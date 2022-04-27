Twitter'da bot hesaplar engellenecek, üyelikler kimlik kartıyla olacak

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platformda yeni bir dönem başlatıyor. Platformda üyelikler artık kimlik kartı ile olacak, böylelikle bot hesapların önüne geçilmiş olacak.

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  • 27.04.2022 10:38
  • Güncelleme: 27.04.2022 11:22
Twitter'da bot hesaplar engellenecek, üyelikler kimlik kartıyla olacak
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platformda yeni bir dönem başlatıyor. Platformda üyelikler artık kimlik kartı ile olacak, böylelikle bot hesapların önüne geçilmiş olacak.

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platformda yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi. Twitter’da bot hesapların son bulacağını söyleyen Musk, platformdaki üyeliklerin kimlik kartı ile olacağını belirtti. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herkes istediğini yazabilecek. Botlar son bulacak. Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani, takma isimliler veya troller platformda yer almayacak” dedi.

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Yapılan araştırmalara göre platformda Türkiye’de oluşturulan yerel gündemlerin yarısı sahte. Geçtiğimiz yıllarda, yazılımlar tarafından oluşturulan 108 binden fazla bot hesap ortaya çıkarılırken, aktif bot sayısının ise 33 binden fazla olduğu tespit edilmişti. Twitter yönetimi, bugüne kadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’ye karşı kullanılan ve birçok toplumsal olayda da algı oluşturmak için devreye alınan bot hesapların kapatılması için hiçbir adım atmamıştı. Yeni dönemde FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri algı operasyonlarını artık Twitter üzerinden yapamayacak.

Türkiye Gazetesi’ndeki haberde açıklamaları bulunan Bilişim Hukuku Derneği Kürşat Ergün, Twitter’da yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, “Elon Musk’ın açıklamasından da anladığımız gibi artık Twitter’dan sahte hesaplardan manipülatif eylemlere girişilemeyecek ve bu şekilde bir hukuksuzluk oluşturulamayacak. Ben bu anlamda daha radikal kararların alınacağını düşünüyorum. Türkiye’deki temsilciğin daha aktif bir şekilde çalışılması sağlanacaktır. Elon Musk ile Cumhurbaşkanımızın geçmiş dönemlerde diyalogları olmuştu. Bu diyaloglarda iki tarafta da olumlu mesajlar vermişti. Türkiye’deki temsilciğin aktif hale gelmesiyle beraber platform üzerinden bu tür manipülasyonların, toplumu hedef gösterme eylemlerinin veya linç gibi siber zorbalıkların son bulacağını düşünüyorum. Buna ilişkin yargı kararlarının Twitter’ın temsilcilikleri uyulacağı kanaatindeyim” dedi. Ergün, “Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kişilerin bu temsilciliklerin pasif durumda olduğu ve aktif olarak çalışmaları gerektiğiyle alakalı bazı söylemleri olmuştu. Bununla ilgili şu anda bir yasa çalışması da var” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA

SHA Editör
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