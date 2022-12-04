Tyson Fury, Derek Chisora'yı devirdi ve WBC ağır sıklet kemerini korudu

Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury, 60 bin seyircili maçta vatandaşı Derek Chisora’yı mağlup etmeyi başardı ve Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini korudu.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Tottenham Hotspur Stadyumu’nda Büyük Britanyalı Tyson Fury, büyük üstünlük sağladığı vatandaşı Derek Chisora’yı 10. rauntta hakemin fiziksel hasar sebebiyle maçı durdurmasıyla galip geldi. Bu sonuçla WBC ağır sıklet kemerini koruyan Fury, 60 bin seyircinin izlediği karşılaşmada 33. galibiyetini aldı. Bu sonuçla ’Çingene Kralı’ lakabıyla bilinen boksör, namağlup kariyerini devam ettirmiş oldu. Chisora ise 46. maçında 13. yenilgisini aldı.