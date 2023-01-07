TZOB Başkanı Bayraktar, BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesini talep etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesini talep etti.

Çiftçilerin 2022 yılında 2 bin 158 lira 8 kuruş olan tarım BAĞ-KUR primlerinin 2023 yılında 3 bin 452 lira 76 kuruş olduğunu ifade eden Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkanı bulunmuyor. Yüzde 60 oranında gerçekleşen prim artışına kolaylık sağlanmalı, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir. Eğer müdahale edilmezse 2023 yılı artan prim oranları ile tarımda kayıt dışılık artacak. Tarım BAĞ-KUR’lu çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkanı sağlanmalıdır. Çiftçilerimize, yıllardır sadece fiziksel değil psikolojik yıpranma payı da verilmelidir. Zor şartlarda çalışanlara fiili hizmet tazminatı veriliyor. Çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, bütün çiftçilerimize çalıştıkları her yıl için 4 yılda 1 yıl hesabıyla 90 gün yıpranma payı ilave edilmelidir."

“Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sisteme katılımı desteklenmeli”

Kadın çiftçilerin de unutulmaması gerektiğini aktaran Bayraktar, “Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumları nedeniyle, hizmet borçlanması yapabilmeleri de sağlanmalıdır. Tarımda çalışan kadınların yüzde 94,5’i Sosyal Güvenlik Sistemine kayıtlı değildir. Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sisteme katılımı desteklenmeli, gençlerimizi ve kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalıdır. Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumları nedeniyle, hizmet borçlanması yapabilmeleri de sağlanmalıdır. Birliğimizi çok sayıda çiftçimiz, tarım BAĞKUR primlerinin çok yükseldiğini, bu yılın her geçen yıldan daha zor olduğunu, mazota, ilaca, gübreye, tohuma, yiyecek aşımıza, okuttukları evlatlarına para yetiştiremediklerini, şuanki prim miktarlarını ödemenin, emekliliğin hayal olduğunu, dile getirmektedirler. Gündemde yer alan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlenmekte olan Kanuna tarım BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesi ile ilgili düzenlenmenin eklenmesini talep etmektedirler. Binlerce çiftçimiz yoğun bir şekilde Ziraat Odalarımızı ve Birliğimizi arayarak primlerimiz düşsün, geleceğimizi göremiyoruz diyor. Girdi maliyetleri artan, gelirleri düşen üreticilerimiz için şuan ki prim miktarlarını ödemek, emekli olmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle gündemde bulunan torba tasarıda BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesi maddesi konulmalıdır. Devletimiz çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkını devlet eliyle verebilecek güçtedir. Devletimiz ülkemizi besleyen çiftçilerimizi sosyal güvenlikten yoksun bırakmamalıdır” dedi.