TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Biz üretemezsek Türkiye aç kalır'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Buğday üreticisi müdahale alım fiyatının açıklanmasını bekliyor. Buğday üreticilerimiz, verdiği emeğin ve döktüğü alın terinin karşılığını almak istiyor. Üreticilerimizin refah payını dikkate alan bir fiyat bekliyoruz” dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, her yıl tüm dünyada kutlanan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Türkiye’nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Bayraktar, yaşanan felaketlerin tarımın ve çiftçilerin öneminin daha iyi anlaşılmasına neden olduğunu belirerek, üreticilerin türlü zorluklara rağmen üretimde kalmaya devam ettiğini belirtti.

“Biz üretemezsek Türkiye aç kalır”

Çiftçilerin son yıllarda yaşanan salgın, Ukrayna-Rusya savaşı, sel ve depremlere rağmen üretime devam ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

“Tarım ve gıda sektörü durursa hayat durur. Tarım, önemi tartışılmaz bir sektördür. Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlayanlar ise eli öpülesi çiftçilerimizdir. Bunun için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır. Çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç vardır. Tarım sektöründe uygulanacak devlet politikaları değişen hükümet ve bakanlara göre değişmemeli, kalıcı olmalıdır. Çiftçimiz, yağmur, çamur demeden zor tabiat koşullarına göğüs gererek üretiyor. Tüm zorluklara rağmen tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından kopmayı düşünmüyor. Biz üretemezsek Türkiye aç kalır.”

“Buğdayda maliyet ve refah payını dikkate alan bir fiyat bekliyoruz”

Buğday üreticisinin müdahale alım fiyatının açıklanmasını beklediğini belirten Bayraktar, fiyat artışının enflasyon oranının altında kalmaması gerektiğini dile getirerek, şunları aktardı:

“Geçen sezon fiyatların çiftçi açısından olumlu seyretmesi nedeniyle bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 5 ila yüzde 10 oranında artış olduğunu, rekoltenin ise 20 milyon 500 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Buğday dünyada ve ülkemizde stratejik bir üründür. Pandemi sürecinde paramız olmasına rağmen 1 kilo buğday bulmakta zorlandığımızı unutmayalım. Dolayısıyla buğday üretiminde ve ticaretinde akılcı ve kalıcı yöntemler belirlememiz şarttır. Buğday üreticisi müdahale alım fiyatının açıklanmasını bekliyor. Fiyat artışının enflasyon oranının altında kalmaması gerekiyor. Buğday üreticilerimiz, verdiği emeğin ve döktüğü alın terinin karşılığını almak istiyor. Üreticilerimizin refah payını dikkate alan bir fiyat bekliyoruz.”

“Sürdürülebilirlik için çiftçimizin sosyal güvenlik koşulları iyileştirilmeli”

Bayraktar, çiftçilerin tarımsal üretime devam etmesinin sosyal güvenliğin sağlanması ile yakından ilgili olduğunu belirterek, tarım BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesi çağrısını şöyle yineledi:

“Çiftçimiz, kişi başına ülke ortalama gelirinin üçte birini kazanmasına rağmen yüksek prim ödemek zorunda kalıyor. Çiftçilerimiz halen ödemekte oldukları prim borçları çok yüksek olduğu için ödeme zorluğu çekiyorlar. SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmelidir. 9 bin gün yani 25 yıl prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanan çiftçilerimiz diğer sigortalılar gibi 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabilmelidir. Bu hakkaniyetsizlik giderilmeli, prim ödeme gün sayısı düşürülmelidir. Ayrıca muafiyet belgesi ile gelirinin düşük olduğunu belgeleyerek prim ödemesini durduran çiftçilerimizin muafiyette geçen süreleri borçlandırılmalıdır. Tarım BAĞ-KUR primi durdurulan çiftçilerimiz yapılandırma ile ihya kapsamına alınmalıdır. Üreticilerimizin emeklilik başvuruları sırasında ortaya çıkan usul eksikliklerinden dolayı Ziraat Odalarına uygulanan idari para cezalarına af getirilmelidir. Çiftçilerimizin bu konudaki kayıplarının telafisi sağlanmalıdır.”

Her zaman ve her koşulda çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Bayraktar, hedeflerinin bütün sorunlarını çözerek üretimde yüksek verim ve kaliteyi yakalayan, dünya ile rekabet eden, çevre ülkelerin gıda açığını kapatan bir tarım sektörü oluşturulması olduğunu söyledi.

“Bunun için üreticiyi merkez almış, istikrarlı, sorun çözen, geleceği planlayan politikalara ihtiyacımız vardır” diyen bayraktar, gece gündüz bu amaçlar için çalıştıklarının altını çizdi.

Bayraktar, çiftçilerin mutlu edilmesi gerektiğini, zor süreçlerden geçilirken onların üretimde tutulmasını vurgulayarak, “Çiftçimizin her zaman hizmetindeyiz, her koşulda yanındayız. Çiftçilerimiz üretmeye devam etsinler diye onlara her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

Çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Bayraktar, doğal afetlerden uzak, bol ve bereketli ürünler diledi.