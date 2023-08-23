TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Biz üreticimizi bu sene destekleyemezsek seneye mısır üretiminden kaçacaktır'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Mısır üretimi Türkiye için önemli. Eğer biz üreticimizi bu sene destekleyemezsek seneye mısır üretiminden kaçacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret etti. Görüşmede tarım alanındaki sorunlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın ziyaretinin ardından basın açıklamasında bulunan Bayraktar, “Geniş kapsamlı bir toplantı yapma imkanı bulduk. Tarım sektörünün sorunlarını masaya yatırdık ve üretimde yaşanan sorunlarımızı kendilerine anlatma imkanı bulduk. Özellikle üreticilerimizin maliyet sorunlarını dile getirdik. Dışa bağlı bir üretim yaptığımızı ifade ettik. Destekleme bütçesinin artırılmasını talep ettik. Sulama yatırımlarının bu bağlamda önemli olduğunu ifade ettik. Sulama yatırımlarının tamamlanması gerektiğini, çiftçimizin tarlasını suyla buluşturabilmesi gerektiğini ifade ettik. Sulama maliyetlerinin düşürülmesini talep ettik” diye konuştu.

Hem kırsal kalkınmayı sağlayarak hem üretici gelirlerini artırarak gençleri tarımda tutmanın çok önemli olduğunu ifade eden Bayraktar, “Üreticimizin sıkıntı çektiği ve para kazanamadığı bazı ürünlerimiz var. Bunlarla alakalı da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ettik. Üreticilerimize gerekli desteğin verilmesini ifade ettik” dedi.

“Mısır üretimi Türkiye için önemli”

Mısır fiyatlarının açıklandığını hatırlatan Bayraktar, “Mısır fiyatları ile alakalı görüşlerimizi ifade ettik, bizi dinlediler, yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Çiftçimiz ve tarım sektörümüz için hayırlı olsun. Geçen sene 5 bin 700 TL olarak açıklanan fiyat, bu sene 6 bin civarında açıklandı. Bölgeden başkanlarımız bizi arıyor. Diyorlar ki başkanım ‘Bu fiyat şaka mı?’ Mısır üretimi Türkiye için önemli. Eğer biz üreticimizi bu sene destekleyemezsek seneye mısır üretiminden kaçacaktır. Para kazanamazsa başka üretim alanlarına da giremeyecektir. Parası olmadığı için üretimden vazgeçecektir” ifadelerini kullandı.

“Mağdur olan çiftçilerimize de gerekli yardımların yapılması konusunda da talepte bulunmuş olacağız”

Çanakkale’de devam eden yangınlar hakkında da konuşan Bayraktar, “Yangınlar genelde tarım arazilerine zara veriyor. Şu an orada yangının bir miktar kontrol altına alındığı söyleniyor. Tespit çalışmaları, ziraat odaları ve tarım il müdürlüklerimiz tarafından yapılacak. Mağdur olan çiftçilerimize de gerekli yardımların yapılması konusunda talepte bulunmuş olacağız” açıklamasında bulundu.