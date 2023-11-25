TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Buğday ekimleri 20 gün ile 1 ay ileri tarihe kaydı'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ekim tarihleri normaline göre ilden ile değişmekle birlikte 20 gün ile 1 ay ileri kaydırdı" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2023-2024 buğday üretim sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar, buğdayın Türkiye’deki ve dünyadaki stratejik önemine vurgu yaparak, beklenen yağışların yağmasıyla rekolteli ürünlerin elde edilebileceğini belirtti.

Türkiye’de 6,7 milyon hektarda ekimi yapıldığını ve ekim alanlarında birinci sırada bulunan buğdayda 2024 üretim sezonunun başladığını söyleyen Bayraktar, “Buğday diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir ürün ve tarım alanlarının vazgeçilmezidir. Ülkemizin tamamında hemen hemen her üreticimiz buğday üretimi yapıyor. Bu nedenle buğday ekiminden, sofralarımıza ekmek olarak gelene kadar geçen süreçte, başta üreticilerimiz olmak üzere, tüccarından, esnafına kadar her kesimi ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Eylül ayı sonunda ekim yapan çiftçimiz hemen hemen kalmadı”

Buğday ekimlerinin bölgelere göre değişiklik gösterdiği bilgisini veren Bayraktar, “Buğday ekimleri eylül ayı sonunda başlayıp aralık ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Ancak yaşanan iklim değişikliğine bağlı değişen yağış rejimi nedeniyle buğday ekimleri ekim ayı ortasına kaydı, eylül ayı sonunda ekim yapan çiftçimiz hemen hemen kalmadı. Tarım sektörünün en önemli parametreleri olan yağış ve sıcaklık değerlerinin ülkemizdeki değişimlerine bakacak olursak ülkemizde son 5 yıldır ekim ayı yağışları normalin altında kalıyor” diye konuştu.

“Buğday ekimleri 20 gün ile 1 ay ileri tarihe kaydı”

Ekim ayı yağış ortalamasının 49,4 milimetre olduğunu fakat bu yıl yüzde 26 azalış ile 36,6 milimetre olarak gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Bayraktar, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; son 10 yılın 6’sında toplam yağışlar normallerin altında kaldı. 1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 dönemini kapsayan tarım yılı yağışlarında ise Türkiye genelinde normale göre yüzde 6 azalma oldu. Sıcaklık değerlerine baktığımızda; ülkemizde yaz mevsimi sıcaklık ortalaması 24 derece iken, 2023 yılı ortalama sıcaklığı bu değerin 0,7 derece üzerinde seyretti. 2023 yılı yaz mevsimi son 53 yılın en sıcak 7’nci yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. Böylesine sıcak bir yaz mevsiminin ardından Eylül ve Ekim ayı sıcaklıkları da normallerin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti. Bu yıl azalan yağışlarla birlikte artan sıcaklık, toprağın daha fazla kurumasına neden oldu ve ekim tarihleri normaline göre ilden ile değişmekle birlikte 20 gün ile 1 ay ileri kaydırdı” açıklamasında bulundu.

“Kaliteli ve yüksek rekolteli ürünlerin yetiştirildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz”

Bayraktar, buğday ekimlerinin genel olarak yüzde 50 ile 90 arasında tamamlandığını söyleyerek, “Kasım ayında gerçekleşen yağışlar bazı illerde kar yağışına dönüştü. Bazı illerde şiddetli gerçekleşen yağışlar afete neden oldu. Bugünlerde ülke genelinde gerçekleşen yağışlar ile önümüzdeki günlerde beklenen muhtemel yağışların devam etmesi verimli bir üretim sezonu için önemlidir. Bu tarım yılında beklenen yağışların gerçekleştiği, kuraklığın ve diğer afetlerin olmadığı, yeterli miktarda girdinin kullanıldığı, çiftçilerimizin bol kazanç sağladığı, kaliteli ve yüksek rekolteli ürünlerin yetiştirildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.”

Bölgelere göre buğday ekim yüzdelerini de açıklayan Bayraktar, İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 90, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 70, Marmara Bölgesi’nde yüzde 70, ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak yüzde 80 seviyesinde ekimlerin tamamlandığını belirtti.

Akdeniz Bölgesi’nin Adana, Osmaniye ve Antalya illerinde ise ekimlerin yeni yeni başladığını ifade eden Bayraktar, Hatay, Mersin, Isparta’da ekimlerin yüzde 70 oranında gerçekleştiğini dile getirdi.