TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Emekli çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmalıdır'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Kanunla çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ödeme, çoğu çiftçimizin aldığı destekten fazladır. Emekli çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmalıdır” dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emekli olan çiftçilerin emeklilere yapılacak olan bir defaya mahsus 5 bin liralık ödemeden muaf tutulması hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında emeklileri enflasyondan korumak için çıkarılan 7464 sayılı Kanun ile emekli olanlara bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasına karar verildiğini hatırlatan Bayraktar, düzenlemeden emekli olan çiftçilerin yararlanamadığını belirtti. Tarım sektöründe çalışan çiftçilerin yaş ortalamasının 58 olduğunu ifade eden Bayraktar, “Tarım sektöründe çalışanların büyük bir çoğunluğu emeklidir. Emekli çiftçilerimiz 5 bin lira ikramiyeden mahrum edilmemelidir. Tarım Bağ-Kur ve diğer meslek gruplarından emekli olan çiftçilerimiz emekli olunca tarımsal arazisini ve hayvanını satmıyor. Emekli olan çiftçilerimiz genel olarak en düşük emekli maaşıyla ayakta durmaya çalışırken, aynı zamanda arazilerini ekip işleterek ek kazanç sağlamaya çalışıyor. Çiftçilerimiz 7464 sayılı Kanun’la verilecek olan 5 bin lirayı almayı bekliyor” diye konuştu.

"Çiftçilerimiz, Türkiye ortalamasının üçte biri oranında gelir elde ediyor”

Tarım sektörünün yapısal sorunları, girdilerdeki fiyat artışları ve doğal afetlerin çiftçilerin üretim maliyetlerini artırdığını da söyleyen Bayraktar, “Yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen 2022 yılı itibarıyla tarımın Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla içerisindeki payı yüzde 6,5’tur. Yine 2022 yılında 4,6 milyon kişiye istihdam sağlayan tarım sektörü, 29,8 milyar dolar ihracat yaparak, 6,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Ayrıca tarım sektörü, 306,3 milyar lira bitkisel üretim, 108,6 milyar lira hayvansal üretim değerine ulaştı. Bu olumlu göstergelere rağmen tarım sektörünün emektarları olan çiftçilerimiz, Türkiye ortalamasının üçte biri oranında kişi başı gelir elde ediyor” dedi.

“Çiftçilerimizin üretimden vazgeçmemesi için gelirinin artırılması gerekiyor”

Tarım ve gıdanın gittikçe stratejik önemini artırdığına da dikkat çeken Bayraktar, “Gelecekte çiftçilerimizin üretimden vazgeçmemesi için gelirinin artırılması ve desteklenmesi gerekiyor. Bu amaçla emekli olmasına rağmen üretimle ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimizin beklentileri karşılanmalıdır. 7464 sayılı Kanun’la çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ödeme, çoğu çiftçimizin aldığı destekten fazladır. Emekli çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.