TZOB Genel Başkanı Bayraktar, büyükbaş hayvan besicileriyle bir araya geldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını yerinde görmek amacıyla Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Sarılar Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında üreticilerle görüşen Bayraktar, yaşanan sıkıntıları dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Çiftlikte Bayraktar’a Kahramankazan’a özgü höşmerim, gözleme, bal ve ayran ikram edildi. Besi çiftliğini de gezen Bayraktar şap hastalığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Bayraktar ziyarette yaptığı açıklamada, "Şu an şap hastalığı çok yaygın, tabii bu sene yaşadığımız şap hastalığı da öldürücü bir şap hastalığı ve işletmelerimize fevkalade zarar veriyor. Bununla ilgili de bugün ben sabahleyin bir basın açıklaması yaptım ama geçen gün bana Ahmet Başkan bir mesaj atmış, bununla alakalı tabii bir resim de göndermiş. Başkanım yardım istiyoruz dedi, üreticilerimize yardımcı olmanızı bekliyoruz dedi. Biraz evvel bazı üreticilerimizle görüşme imkanı bulduk, ağılların önemli bir kısmı şu an boş durumda. Yani tam kapasite çalışamıyor maalesef. Bu gibi hastalıklarla geldiği zaman bunlar hayvancılığa çok ciddi manada bir darbe vuruyor" dedi.

Şap hastalığının nedeniyle ilgili konuşan Bayraktar, "Bunun asıl kaynağı, asıl sebebi dışarıdan kaçak yollarla gelen hayvanlar. Bunlar çok hızlı bir şekilde maalesef bulaştırdılar. Tabii Kurban Bayramı vesilesiyle de hayvan hareketleri çok fazla oldu ve bu hareketler de kontrol edilemedi üzere ifade ediyorum. Ama şu an Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığımız bilgilere göre yeterli aşı olduğu söyleniyor ve gerekli tedbirlerin alındığı söyleniyor. Bu sevindirici. Tabii burada hem bakanlığımıza düşen görevler var hem bir taraftan işletme sahibi üreticilerimize düşen görevler var. Bu süreci çok dikkatli bir şekilde götürmemiz lazım ve şap hastalarının da yayılmasını önlememiz lazım. İnşallah tedbirler de yeterli olur en kısa sürede bu hastaların önüne geçilir" diye konuştu.