U-12 Cup Futbol Turnuvası'na davet edildiler

1308 Osmaneli Belediye Spor, Bursa'da düzenlenecek olan futbol turnuvasına davet edildi.

U-12 Cup Futbol Turnuvası'na davet edildiler
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

1308 Osmaneli Belediye Spor, Bursa’da düzenlenecek olan futbol turnuvasına davet edildi.

1308 Osmaneli Belediye Spor U-12 Futbol Takımı Bursa’da düzenlenen U-12 Cup Futbol Turnuvası’na davet edildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin genç sporcuları tebrik ederek, “Altyapıda örnek olan kulübümüz davet edildiği U-12 turnuvasına katılarak çocuklarınızın gelişimine destek oluyoruz. Sporu sadece başarı için değil çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olması için gayret gösteriyoruz” dedi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs