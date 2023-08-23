U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

Derince'de 5 takımın katılımıyla gerçekleşen U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne olurken, maç sonunda sporculara ödülleri verildi.

U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu
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Derince’de 5 takımın katılımıyla gerçekleşen U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne olurken, maç sonunda sporculara ödülleri verildi.

Yaz ayları boyunca gençlere yönelik etkinliklere ara vermeden devam eden Derince Belediyesi bu kez Derincespor Kulübü ile birlikte U-15 Kadın Futbol Turnuvası düzenledi. Derince Belediyesi Suni Çim Stadı’nda gerçekleşen U-15 Kadın Futbol Turnuvası’nda Derincespor, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Belediye Spor Kulübü, Gebze Kadın FK ve Bilecik Kolej Spor Kulübü mücadele verdi. Çekişmeli geçen müsabakaları Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de takip etti. Turnuva sonunda sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Başkan Aygün, gençliğe ve spora yönelik yatırımlarının süreceğini ifade etti.

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