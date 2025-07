U by Emaar, uluslararası alandaki varlığını genişletiyor

TAKİP ET

U by Emaar, Türkiye’de Address Istanbul’un dahil olmasıyla devam eden uluslararası alandaki çalışmalarını artırdı.

Emaar’ın seçkin yaşam tarzı sadakat programı U by Emaar, Türkiye’de Address Istanbul’un dahil olmasıyla devam eden uluslararası alandaki çalışmalarını artırdı. Yapılan açıklamaya göre; U by Emaar, kuruluşundan bu yana sadakat anlayışını ileriye taşıyarak Emaar portföyü genelinde konaklama, yeme-içme, sağlıklı yaşam, eğlence ve alışveriş imkanlarını ziyaretçilere sunuyor. Emaar Square’in hareketli bölgesinde yer alan Address Istanbul, modern sofistike ve kültürel cazibenin birleşimini sunuyor. Kaliteye, kişiselleştirmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanan U by Emaar, önemli küresel pazarlardaki varlığını büyütmeye devam edeceğini duyurdu. Suudi Arabistan ve Bahreyn’deki lansmanların ardından Address Istanbul’un da programa dahil edilmesi, programın bölge genelinde ve ötesinde seçkin gezginler için önde gelen yaşam tarzı sadakat tercihi olma hedefini vurguladığı belirtildi.

Emaar Hospitality Group sözcüsü, "U by Emaar’ın Address Istanbul’da hizmete girmesi, sınırların ötesinde olağanüstü deneyimlerle anlamlı bağlantılar kurma vizyonumuzu yansıtıyor. İstanbul, zamansız bir güzelliğe ve küresel öneme sahip bir şehirdir ve sadakat tekliflerimizi bu ilham verici destinasyona genişletmekten gurur duyuyoruz. Bu, üyelerimiz için uluslararası zenginleşmeye yönelik daha geniş bir yolculuğun sadece başlangıcıdır" dedi.