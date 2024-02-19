U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonasına Bilecik ev sahipliği yapacak

U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonasına Bilecik ev sahipliği yapacak.

U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonasına Bilecik ev sahipliği yapacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonasına Bilecik ev sahipliği yapacak.

20-22 Şubat tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenecek olan U16 Marmara Bölge Şampiyonasına 6 takım katılacak. Turnuvaya Fenerbahçe, Çorlu Belediye, Yalova Şamata, Bozüyük Belediyespor, Bandırma Gelişim ve Yalova Belediyespor katılacak. 20 Şubat saat 11:00’da TOKİ Spor Salonu’ndan başlayacak olan turnuvan ilk maçında Yalova Şamata ile Bandırma Gelişim karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 13:00’da ise, Yalova Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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MDK
MDK
MDK