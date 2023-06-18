U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 14 madalya
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 12 Haziran'da başlayan U17 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı toplam 14 madalyayla tamamladı. Kadın Güreş Milli Takımı da tarihinde ilk defa U17 Avrupa şampiyonu oldu.
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 12 Haziran’da başlayan U17 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı toplam 14 madalyayla tamamladı. Kadın Güreş Milli Takımı da tarihinde ilk defa U17 Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyonanın son gününde serbest stil 92 kilogramdaki Eyüp Çetin, final müsabakasında karşılaştığı Gürcü rakibi Sandro Kurashvili’ye mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. 45 kiloda mücadele eden Ebubekir Gür, bronz madalya müsabakasında Polonyalı rakibi Pavlo Ilnytskyi’yi 10-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Serbest stil 60 kilogramda mücadele eden Vahid Samed Yılmaz, bronz madalya müsabakasında Fransız Abdoullah Nakaev’i 9-6 (tuşla) mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.
Serbest Stil 71 kiloda mücadele eden Ferhat Yiğit ise Yunan rakibi Avraam Moustopoulos’u 6-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Bugün serbest stilde kazanılan 4 madalyayla birlikte milli güreşçiler, serbest stilde toplam 6 madalya kazandı. 12 Haziran’da grekoromen stil müsabakaları ile başlayan şampiyonada ay-yıldızlı sporcular toplam 14 madalya elde etti.
Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:
Grekoromen
60 kg Halil Çınar - Gümüş madalya
110 kg Cemal Yusuf Bakır - Bronz madalya
45 kg Mehmet Hanifi Sarp - Bronz madalya
Kadınlar
65 kg Duygu Gen - Altın madalya
43 kg Yağmur Karabacak - Gümüş madalya
40 kg Fatma Yılmaz - Gümüş madalya
69 kg Elif Şevval Kurt - Gümüş madalya
49 kg Nil Aktaş - Bronz madalya
Serbest Stil
65 kg Remzi Temur - Gümüş madalya
92 kg Eyüp Çetin - Gümüş madalya
110 kg Ruşen Arda Güler - Bronz madalya
45 kg Ebubekir Gür - Bronz madalya
60 kg Vahid Samed Yılmaz - Bronz madalya
71 kg Ferhat Yiğit - Bronz madalya