U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 14 madalya

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 12 Haziran’da başlayan U17 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı toplam 14 madalyayla tamamladı. Kadın Güreş Milli Takımı da tarihinde ilk defa U17 Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonanın son gününde serbest stil 92 kilogramdaki Eyüp Çetin, final müsabakasında karşılaştığı Gürcü rakibi Sandro Kurashvili’ye mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. 45 kiloda mücadele eden Ebubekir Gür, bronz madalya müsabakasında Polonyalı rakibi Pavlo Ilnytskyi’yi 10-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Serbest stil 60 kilogramda mücadele eden Vahid Samed Yılmaz, bronz madalya müsabakasında Fransız Abdoullah Nakaev’i 9-6 (tuşla) mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.

Serbest Stil 71 kiloda mücadele eden Ferhat Yiğit ise Yunan rakibi Avraam Moustopoulos’u 6-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Bugün serbest stilde kazanılan 4 madalyayla birlikte milli güreşçiler, serbest stilde toplam 6 madalya kazandı. 12 Haziran’da grekoromen stil müsabakaları ile başlayan şampiyonada ay-yıldızlı sporcular toplam 14 madalya elde etti.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:

Grekoromen

60 kg Halil Çınar - Gümüş madalya

110 kg Cemal Yusuf Bakır - Bronz madalya

45 kg Mehmet Hanifi Sarp - Bronz madalya

Kadınlar

65 kg Duygu Gen - Altın madalya

43 kg Yağmur Karabacak - Gümüş madalya

40 kg Fatma Yılmaz - Gümüş madalya

69 kg Elif Şevval Kurt - Gümüş madalya

49 kg Nil Aktaş - Bronz madalya

Serbest Stil

65 kg Remzi Temur - Gümüş madalya

92 kg Eyüp Çetin - Gümüş madalya

110 kg Ruşen Arda Güler - Bronz madalya

45 kg Ebubekir Gür - Bronz madalya

60 kg Vahid Samed Yılmaz - Bronz madalya

71 kg Ferhat Yiğit - Bronz madalya