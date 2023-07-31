U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Cemal Yusuf Bakır finalde

İstanbul'da bugün başlayan U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda mindere çıkan Cemal Yusuf Bakır, adını finale yazdırdı.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Cemal Yusuf Bakır finalde
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İstanbul’da bugün başlayan U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 110 kiloda mindere çıkan Cemal Yusuf Bakır, adını finale yazdırdı.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 110 kilogramda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, İranlı rakibi Amirhossein Morad Abdevali’yi 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Bu başarı ile Cemal Yusuf, U17 Dünya Şampiyonası’nda finale yükselen ilk sporcu oldu.