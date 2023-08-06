U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türkiye 8 madalya ile tamamladı

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi’nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası tamamlanırken, milliler toplamda 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi’nde 31 Temmuz’da başlayan U17 Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Şampiyonayı milli sporcular 1 altın, 3 gümüş 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın son gününde serbest stil 92 kilogramdaki milli sporcu Eyüp Çetin, final müsabakasında karşılaştığı Gürcü rakibi Sandro Kurashvili’ye mağlup olarak gümüş madalyada kalırken, serbest stil 45 kilogramda Ebubekir Gür, Kazak rakibi Nurmukhamed Turdaly’ı tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı. Şampiyonadaki tek altın madalya grekoromen stil 110 kilogramda Cemal Yusuf Bakır’dan geldi. Grekoromen stil 71 kiloda Alkan Akar da şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Erkeklerde, serbest stil 92 kilogramda Eyyüp Çetin, serbest stil 45 kilogramda Ebubekir Gür ve grekoromen stil 71 kilogramda Alkan Akar bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda, 57 kilogramda Eylem Engin ve 65 kilogramda Duygu Gen gümüş madalya alırken, 46 kilogramda Hava Konca ve 73 kilogramda Elmira Yasin bronz madalya kazanan isimler oldu.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde

Grekoromen stil

110 kg Cemal Yusuf Bakır - Altın

71 kg Alkan Akar - Bronz

Kadınlar

46 kg Hava Konca - Bronz

57 kg Eylem Engin - Gümüş

65 kg Duygu Gen - Gümüş

73 kg Elmira Yasin - Bronz

Serbest Stil

45 kg Ebubekir Gür - Bronz

92 kg Eyyüp Çetin - Gümüş