U17 Gençler Lig'inde gollü hafta geride kaldı

Bilecik U17 Gençler Lig’inde üçüncü hafta geride kalırken, 5 müsabakada 27 gol atıldı.

Bilecik U17 Gençler Lig’inde üçüncü hafta geride kalırken, 3’te 3 yapan Vitraspor liderliğine devam etti. Ligdeki diğer müsabakalarda 1963Başakspor, Güneşspor deplasmanında 5-1’lık skorla dönerken, 4 Eylülspor yine deplasmanda Vezirhanspor’u 5-2 yendi. 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Osmanelispor’u 4-0’lık net bir skorla geçerken, ligin flaş takım Bilecik Futbol Akademi, Söğüt deplasmanından 5-2’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Haftanın son maçında Bozüyük derbisinde grup lideri Vitraspor kendi evinde Bozüyükspor’u 3-0 yendi. Bu sonuçlar sonrası ligde 3’te 3 yapan Vitraspor 9 puanla liderliği sürdürürken, Bilecik Futbol Akademi ve 1299 Bilecik Kulübü 7’şer puanla 2 ve 3’üncü sırayı paylaştı. Ligde Söğütspor, Güneşspor ve Vezirhanspor henüz puanla tanışamadı.