U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, Ankara'da başladı

U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasmanı, 5-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda düzenleniyor. Bugün oynanan grup ilk maçında U17 Kız Milli Hentbol Takımı, Büyük Britanya’yı 33-26’lık skorla yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 18-12 Milli Takım’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

A Grubu’nda bugün oynanan diğer maçta ise Avusturya, Letonya’yı 55-30’luk skorla yendi. B Grubu’nda bugün oynanan karşılaşmalarda ise Finlandiya, Bulgaristan’ı 34-28 ve Slovakya da Kosova’yı 35-15 mağlup etti.

U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’nın açılış gününde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda bir konser verdi.

Milli Takımı, gruptaki ikinci maçını 7 Ağustos’ta İtalya ile oynayacak.

İki grupta oynanan şampiyonada U17 Kız Milli Hentbol Milli Takımı, A Grubu’nda Avusturya, Büyük Britanya, İtalya ve Letonya ile birlikte yer alıyor. B Grubu’nda ise Bulgaristan, Finlandiya, Kosova, Polonya ve Slovakya mücadele ediyor.

U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası ikinci klasman maçları, diğer bir merkez Azerbaycan’da da aynı tarih aralığında 10 takımın katılımıyla oynanıyor. Her iki merkezde şampiyon olan iki ülkenin takımı, iki yıl sonra düzenlenecek U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na birinci klasmandan katılma hakkı elde edecek ve kazanan ülkelerin U17 takımı da aynı şekilde 2 sene sonra düzenlenecek olan şampiyonaya birinci klasmandan katılmaya hak kazanacak.