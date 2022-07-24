U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi
Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, final maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, üst üste 2. kez Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, final maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, üst üste 2. kez Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Salon: Sport Hall TJ Slavia
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)
İtalya: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui, Bonafede (L) (Amoruso, Coba)
Türkiye: Defne, Eslem, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece (L) (Talya, Eylül, Simge)
Setler: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22
Süre: 92 dakika (20,24,24,24)