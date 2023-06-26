U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

İzmir’in ev sahipliğinde EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

İzmir’de gerçekleştirilecek EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorileri olarak 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. İzmir İnciraltı Spor Tesisleri’nde oynanacak müsabakalarda kızlar ve erkeklerde Türkiye’de olmak üzere 15’er ülke takımı mücadele verecek.

A Grubu’nda yer alacak Kız U17 Plaj Hentbolu Milli Takımı’nın grubunda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. B Grubu’nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan; C Grubu’nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya oynayacak.

A Grubu’ndaki Erkek U17 Plaj Hentbolu Takımı’nın grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkekler B Grubu’nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan; C Grubu’nda da Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan mücadele edecek.