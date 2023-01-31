U18 Bilecik Gençler Ligi başladı

U18 Bilecik Gençler Ligi’nde ilk hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediye Spor farklı kazandı.

4 takımlı U18 Bilecik Gençler Ligi’nde ilk hafta geride kaldı. İlk haftada 1308 Osmaneli Belediye Spor, Bozüyük deplasmanında Güneş Spor ile karlı karlıya gelirken, müsabakayı 4-1 kazandı. Gruptaki diğer maçta Gölpazarı Belediyespor kendi sahasında 1299 Bilecik Kulübünü 4-0 yendi. Galibiyet sonrası açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımımız sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Güneş Spor kulübümüze teşekkür ediyor, başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.