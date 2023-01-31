U18 Bilecik Gençler Ligi başladı
U18 Bilecik Gençler Ligi'nde ilk hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediye Spor farklı kazandı.
U18 Bilecik Gençler Ligi’nde ilk hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediye Spor farklı kazandı.
4 takımlı U18 Bilecik Gençler Ligi’nde ilk hafta geride kaldı. İlk haftada 1308 Osmaneli Belediye Spor, Bozüyük deplasmanında Güneş Spor ile karlı karlıya gelirken, müsabakayı 4-1 kazandı. Gruptaki diğer maçta Gölpazarı Belediyespor kendi sahasında 1299 Bilecik Kulübünü 4-0 yendi. Galibiyet sonrası açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımımız sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Güneş Spor kulübümüze teşekkür ediyor, başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.