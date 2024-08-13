U18 Erkek Hentbol Milli Takımı, Estonya'yı yendi

U18 Erkek Milli Hentbol Takımı, EHF U18 Erkekler Şampiyonası'nda Estonya'yı 34-33 mağlup etti.

U18 Erkek Hentbol Milli Takımı, Estonya'yı yendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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U18 Erkek Milli Hentbol Takımı, EHF U18 Erkekler Şampiyonası’nda Estonya’yı 34-33 mağlup etti.

U18 Erkek Milli Hentbol Takımı, EHF U18 Erkekler Şampiyonası’nın ikinci gününde Estonya ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 16-15 önde tamamlayan milliler maçtan 34-33 galip ayrıldı. Bulduğu 13 gol ile en skorer oyuncu ve maçın oyuncusu Sadık Emre Herseklioğlu oldu.

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Ay-yıldızlılar, dün oynadığı turnuvanın ilk maçında Litvanya’yı 43-34’lük skor ile yenmişti. Ön Eleme A Grubu’nda oynayan milli takımı grubunda 15 Ağustos Perşembe günü saat 17.45’te Bosna Hersek ile karşılaşacak.