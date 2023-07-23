U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası başlıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ile birlikte düzenleyeceği U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, 25-30 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası başlıyor
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ile birlikte düzenleyeceği "U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası", 25-30 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

U19 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, 25-30 Temmuz tarihlerinde İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi’nde düzenlenecek. Şampiyonanın ilk gününde Kadınlar Bayrak (14.00 - 16.00) ve Erkekler Bayrak (18.00 - 20.00) yarışları, ikinci gününde ise Kadınlar Eleme Turları yapılacak. 27 Temmuz Perşembe günü Erkekler Eleme Turlarının yapılacağı turnuvada 28 Temmuz Cuma günü ise Kadınlar Eskrim Sıralama Turları (10.00 - 12.00) ardından Erkekler Eskrim Sıralama Turları (14.00 - 16.00) düzenlenecek.

29 Temmuz Cumartesi günü Kadınlar ve Erkekler finali yapılacakken, şampiyonanın son günü olan 30 Temmuz Pazar; Karışık Bayrak Yarışı koşulacak ve saat 20.15’te Ödül Töreni ile organizasyon son bulacak.