U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonasında finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan’da düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonasında finalde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşırken parkeden 3-2 galip ayrıldı. Şampiyonada oynadığı 9 maçın 9’unu da kazanarak büyük bir başarıya imza atan ay-yıldızlılar, altın madalya kazanarak Avrupa’nın zirvesine çıktı.

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Salon: Hristo Botev

Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Türkiye: Liza, Bilge, Beren, Eylül, Begüm, Dilay, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Nisan, Şevval, Selin, Selen)

İtalya: Sassolini, Piomboni, Monaco, Adigwe, Bosso, Manfredini, Bardaro (L) (Moroni, Magnabosco, Micheletti, Esposito, Ndoye)

Setler: 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11

Süre: 117 dakika