U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Tolga Özbek Avrupa ikincisi oldu

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tolga Özbek, finalde Alman Niklas Sitechele’ye 4-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi Tolga Özbek, Bükreş’teki şampiyonaya eleme turundan başlayan Tolga Özbek, Polonyalı Rafal Roman’ı 7-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde Ermeni rakibi Adik Harutyunyan’ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de Azerbaycanlı Nuraddin Nobruzov ile karşılaşan Tolga Özbek, minderden 5-4 galip ayrılarak şampiyonluk için mücadele etmeye hak kazandı. Serbest stil 57 kiloda mücadele eden Özbek, finalde Alman Niklas Sitechele’ye 4-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Avrupa ikincisi olan Tolga Özbek’e madalyasını Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan takdim etti.