U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, ilk defa Avrupa şampiyonu oldu

U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 127 puan toplayarak, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 127 puan toplayan U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, tarihte ilk defa Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Milliler, şampiyonayı 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı. Turnuvada, 126 puan elde eden Ukrayna 2. basamakta yer alırken, 125 puanlı Gürcistan ise 3. oldu.

Milli takımda, 67 kilogramda Mustafa Safa Yıldırım gümüş madalya, 55 kilogramda Muhammet Emin Çakır, 60 kilogramda Mert İlbars, 72 kilogramda Abdullah Toprak, 87 kilogramda Muhittin Sarıçiçek ve 130 kilogramda Hamza Bakır bronz madalya kazandı.